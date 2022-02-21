蓬佩奧受歡迎 綠委爭邀下鄉藍委籲晤在野黨

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（中央社記者黃雅詩台北21日電）美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）預計下週三訪台，多名民進黨立委在臉書貼出梗圖，熱烈歡迎美國史上最挺台國務卿，爭相邀訪蓬佩奧到家鄉品嚐台灣美食，揚言讓他「飽到天靈蓋」再回去。

甫前往美國國會訪問的國民黨立委陳以信則表示，美國前任高層官員來台有助增進台美關係，是很正面的事，但他希望政府安排行程，不要侷限在「執政黨外交泡泡」裡，也能安排蓬佩奧多跟在野黨接觸，讓外賓有機會真實了解台灣各面向。

蓬佩奧預計3月2到5日到訪台灣，旋風式訪問行程滿滿，除要拜會總統蔡英文、副總統賴清德、立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮等政治人物，還要參加遠景基金會演講，但仍有許多民進黨立委希望蓬佩奧難得訪台，在百忙之中能下鄉吃美食。國民黨立委陳以信則認為蓬佩奧不應只跟民進黨政府官員見面，也該接觸在野黨，聽聽台灣各種多元聲音。

民進黨立委林宜瑾在臉書表示，蔡總統第二任上任以來，已有多名重量級外賓訪台，層級一次比一次更高，這不是憑空而來，是因為擺脫前總統馬英九時期對中國的依賴，勇敢走出去，才能迎來今日民主世界的認同，若蓬佩奧行程有空檔，她歡迎蓬佩奧一定要來品嚐「台南美食」。

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民進黨立委劉建國也在臉書貼出瘦身後的蓬佩奧照片，強調歡迎蓬佩奧來雲林吃美食，「一定讓您飽到天靈蓋再回去美國」。

蓬佩奧在2018到2021年擔任美國國務卿時大力挺台，卸任後仍常發文支持台灣，他2月11日才在自己官方社群網站推特（Twitter）指出，台灣絕不是中國的內政事務，我們必須確保中國共產黨明白，美方將採取任何必要行動捍衛台灣自由。（編輯：蘇志宗）1110221