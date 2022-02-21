蓬佩奧將訪台 立委：釋挺台訊號、有助台美關係

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（中央社記者王揚宇、范正祥、郭建伸台北21日電）美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）伉儷定3月2日至5日訪問台灣。朝野立委今天表達歡迎，並認為，這有助台美關係實質發展，也是美國對台灣強力支持的訊號。

蓬佩奧政治經歷豐富，曾於2018年4月至2021年1月間擔任美國國務卿，也曾任中央情報局局長及聯邦眾議員等要職，挺台立場鮮明。外交部今天證實，蓬佩奧伉儷將於3月2日至5日訪問台灣，期間將晉見總統蔡英文等多位政府高層。

對此，立法院外交及國防委員會成員、民進黨立委趙天麟接受中央社記者訪問時說，蓬佩奧擔任國務卿內任及卸任後，都發表支持台灣的談話，也是代表共和黨參選下屆美國總統的熱門人選，因此這次訪台，不能只將他視為卸任官員，而是美國政壇重量級人士來訪。

趙天麟指出，在現今烏克蘭與俄羅斯戰雲密布下，各國分析，在此亂局中，中國對台灣的文攻武嚇也日漸增加，因此蓬佩奧此時來訪，是用行動表示美國對台灣強力支持的訊號。

外交學者出身的民進黨立委羅致政說，蓬佩奧是抗中挺台的重要代表性人物，也是美國政界重量級人物，他來台灣是表達對台灣的支持；此外，蓬佩奧被中國列入黑名單，因此對於中國試圖影響其他國家政治與輿論的作法，應該可以感同身受。

羅致政指出，蓬佩奧代表一定的美國社會輿論跟政界影響力，因此這次訪台，對台美關係發展是正面的。

立法院外交及國防委員會成員、民進黨立委王定宇認為，蓬佩奧將與蔡總統及相關人士交流，相信就印太地區局勢、台海及周邊海域安全問題等議題，能夠給台灣第一手資訊，以及更直接的互動。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗回應媒體詢問時表示，蓬佩奧過去擔任美國國務卿時，非常支持台灣，歡迎蓬佩奧來中華民國訪問，有助改善中華民國與美國的實質關係，也希望對於未來促進中華民國與美國的實質關係有更好的發展。

台灣民眾黨立法院黨團幹事長張其祿表示，蓬佩奧是美國重量級政治人物，目前國際局勢緊張，俄羅斯與烏克蘭問題牽連到台海局勢，由於蓬佩奧熟稔國際局勢，歡迎他來台灣並給予建議。

張其祿認為，蓬佩奧不是現任官員，也非民主黨人士，雖然能給予台灣建議，但可能不能代表拜登政府決策方向。

時代力量黨主席、立委陳椒華說，對於蓬佩奧將來台訪問，時力表達表達肯定之意，也樂見蓬佩奧對台灣的關切，協助促進台美關係。（編輯：郭無患）1110221