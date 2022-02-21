蓬佩奧3月訪台 照既有外交泡泡進行

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（中央社記者陳婕翎、江慧珺台北21日電）外交部今天表示，美國前國務卿蓬佩奧伉儷3月2日至5日訪台，將晉見總統蔡英文等多名政府高層。外界關注防疫規劃，指揮中心指揮官陳時中說，將比照既有外交泡泡進行。

外交部表示， 蓬佩奧 蓬佩奧小檔案 生日：1963年12月30日

黨籍：共和黨

學歷：哈佛法學院、西點軍校

經歷：美國國務卿、中央情報局（CIA）局長、堪薩斯州聯邦眾議員、陸軍軍官 看更多 關閉 （Mike Pompeo）伉儷來台行程，除晉見蔡總統，也將接受副總統賴清德款宴，以及拜會立法院長游錫堃與外交部長吳釗燮，接受吳釗燮款宴。

各國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）每日新增個案數量仍然相當可觀，今天下午的中央流行疫情指揮中心記者會中有媒體詢問蓬佩奧來台入境檢疫模式，陳時中表示，將比照既有外交泡泡進行，入境檢疫模式都是依據來訪時間長短訂定，外交部對於外交泡泡經驗充分，全權交由主責部門安排。

各國逐漸規劃重啟國門，指揮中心日前也公布調整國內入境檢疫規劃，檢疫天數由14天縮短為10天，以自宅或親友住所1人1戶為原則，且同步擴大商務客入境，推估新制最快有望3月中旬前上路，但確切時間未定。

但外界仍擔憂放寬檢疫恐造成境內風險攀升，建議開放商務客前應先制定國家風險分級。陳時中強調，不會朝零風險進行，傾向允許境內存有可控低風險方向來進行，執行後，萬一有國家地區出現新型變異株，或當地疫情未能掌控，可考慮列入高風險管制。

另外，指揮中心表示，台灣接獲歐盟通知「歐盟數位新冠證明」（EU-DCC）自今年2月1日起，歐盟會員國數位疫苗接種證明有效期，已從365天調整為270天。至於第3劑的數位證明則沒有期限。陳時中補充，民眾只須重新連線即可，無須重新下載。

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媒體詢問，本土疫情逐漸收斂，3月疫情是否有望緩和。陳時中表示，面對疫情的態度保持戒慎不恐懼，雖國際疫情大幅降低，但以台灣角度來看，各國每日新增個案數量還是高得驚人，根據各國數據分析，施打過第3劑疫苗後，染疫者重症、死亡率可降低，中高齡族群尤其明顯，鼓勵盡快接種。

國內疫情持續，電子元件製造大廠國巨高雄楠梓廠區先前有一名員工傳出確診，但公司以高規格團進團出「工作泡泡」防疫模式，取代一般隔離模式，持續日常工作。陳時中說，業者已與指揮中心商量，也是未來大型工作場所防疫模式，不可能一人染疫，就全面停工影響經濟。（編輯：管中維）1110221