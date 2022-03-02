蓬佩奧搭機抵台直呼期待 3日拜會蔡總統[影]

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（中央社記者吳睿騏桃園機場2日電）美國前國務卿蓬佩奧今晚搭機訪台，他表示，很期待這次的台灣行，也將在後續幾天的行程拜會政商界。

蓬佩奧 蓬佩奧小檔案 生日：1963年12月30日

黨籍：共和黨

學歷：哈佛法學院、西點軍校

經歷：美國國務卿、中央情報局（CIA）局長、堪薩斯州聯邦眾議員、陸軍軍官 看更多 關閉 （Mike Pompeo）協同夫人蘇珊（Susan Pompeo）、前國務院中國政策首席顧問余茂春一行12人訪問台灣，晚間搭乘聯合航空公司UA-871航班抵台，班機在晚間7時38分降落在桃園國際機場，一行人由桃園國際機場B9國賓門下機。

外交部由政務次長曾厚仁代表接機，雙方握手寒暄，蓬佩奧簡短的發表談話表示，很早以前就想來拜訪台灣民眾，非常期待後續的行程可以跟台灣政商界及民眾碰面，除祝福大家有個美好的夜晚，也表示明天將有更多拜會行程，屆時會與大家聊得更多。一行人隨後由工作人員引導，前往國賓室外完成採檢作業後離去。

蓬佩奧一行人在2日至5日訪台，期間將晉見蔡總統，接受副總統賴清德款宴，並拜會行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮。期間除拜會台灣政要，蓬佩奧計劃與商、學等各界人士交流互動，包括4日參加遠景基金會舉辦的活動，發表20分鐘專題演講。

總統府發言人張惇涵昨晚表示，總統蔡英文預計3日上午於總統府接見蓬佩奧並頒贈「特種大綬景星勳章」，蓬佩奧在擔任國務卿任內，大力推動台美關係深化進展，不僅強化美國政府對台安全承諾，也開創多項雙邊機制，並簽署多項合作協議。卸任後仍經常公開為台灣發聲，力挺民主台灣。

而在蓬佩奧搭乘的班機落地前，新黨、中華統一促進黨及333政黨聯盟等團體，則是號召約70多人在桃機第二航廈入境處的意見表達區舉布條抗議。（編輯：李錫璋）1110302

前美國國務卿蓬佩奧（右）2日晚間搭機抵台，下機後先在機場發表簡單談話。左起為蓬佩奧夫人蘇珊、外交部北美司長徐佑典。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年3月2日

美國前國務卿蓬佩奧2日晚間搭機訪台，下機後在機場發表簡單談話，除祝福大家有個美好的夜晚，也表示3日起將有更多拜會行程，屆時會與大家聊得更多。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年3月2日

美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）（右）2日晚間與夫人蘇珊（Susan Pompeo）（左2）率團搭機抵台訪問，蓬佩奧表示，很早以前就想來拜訪台灣民眾，非常期待後續的行程可以跟台灣政商界及民眾碰面。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年3月2日