見美代表團 蘇貞昌：團結才能讓中國不敢輕舉妄動

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北2日電）行政院長蘇貞昌今天接見美國跨黨派資深代表團時表示，代表團訪台顯示美國重視台灣的重要性，雙方將討論如何團結合作，才能讓極權、獨裁用武力侵略他國者，尤其中國領導者不敢輕舉妄動。

美國總統拜登指派前參謀首長聯席會議主席穆倫（Michael Glenn Mullen）率領的跨黨派資深代表團訪台，蘇貞昌下午在行政院秘書長李孟諺、行政院發言人羅秉成、政務委員龔明鑫、經濟部長王美花、外交部長吳釗燮、陸委會主委邱太三等人陪同下，於行政院玉山廳接見代表團。

蘇貞昌致詞時表示，時值俄羅斯入侵烏克蘭，美國總統拜登指派代表團訪台，讓台灣感到窩心。

蘇貞昌指出，烏克蘭事件是威權體制國家對鄰國的侵略，有人說中國對台灣也有可能採取行動，而拜登此時指派訪團抵台，讓民眾有很清楚、強烈的印象，就是台美關係堅若磐石，也感覺到美國重視台灣與區域和平，及維持台海穩定的努力。

他表示，全球疫情嚴峻逾3億人確診，近600萬人死亡，台灣在總統蔡英文領導下，疫情穩定、民眾維持正常生活，經濟成績也是近11年最高，很不容易。

國民黨立委傅崐萁昨天在立法院質詢時，為防禦台灣相關作為，與蘇貞昌脣槍舌戰。蘇貞昌今天提起此事表示，國民黨立委昨天以香港回歸中國、烏克蘭情況為例指出，戰爭很可怕、中國很強、美國不會幫助台灣，台灣力量不夠等語質疑為何要戰爭。

蘇貞昌說，烏克蘭79歲的老奶奶、體育明星以及選美皇后等都換上軍裝，顯示保衛國家的決心，因為有這樣的決心，才感動世界。

蘇貞昌同時也以英國首相邱吉爾在二戰時對前首相張伯倫所說的話回應立委，「你在屈辱跟戰爭之間選擇屈辱，但是屈辱過後，你還是要面對戰爭」。

蘇貞昌表示，先自助後人助，蔡總統已經展現高度自我防衛決心，還成立全民防衛動員署，如此一來，同樣堅守自由價值的國家才會幫忙台灣。

他說，這次代表團訪台顯示美國重視台灣的重要性，雙方後續將討論如何堅守自由、民主等普世價值，以及應該如何團結合作，讓極權獨裁用武力侵略他國的領導者，尤其中國領導者不敢輕舉妄動。（編輯：蘇志宗）1110302

行政院長蘇貞昌（圖）2日接見美國跨黨派資深代表團時表示，代表團訪台顯示美國重視台灣的重要性，雙方將討論如何團結合作。中央社記者張皓安攝 111年3月2日