賴清德明晚宴請蓬佩奧 張忠謀殷琪等人座上賓

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（中央社記者溫貴香台北2日電）美國前國務卿蓬佩奧今天抵台訪問，總統蔡英文明天接見頒贈「特種大綬景星勳章」，副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃也將分別接見或設宴款待，蓬佩奧也將與台積電高層視訊、會晤中鋼、義美等企業高層。

蓬佩奧（Mike Pompeo）晚間抵台，預計停留至5日下午2時許搭機離台，涉外人士晚間表示，總統蔡英文明天上午將在總統府接見蓬佩奧，並頒贈「特種大綬景星勳章」，表彰蓬佩奧對提升台美關係的卓著貢獻。

根據外交部的行程規劃，外交部長吳釗燮明天中午將設宴款待蓬佩奧，行政院長蘇貞昌下午則在行政院接見訪賓、副總統賴清德晚間在圓山飯店設宴款待，據了解，台積電創辦人張忠謀、張淑芬夫婦、欣陸控股公司董事長殷琪也是座上賓。

4日重頭戲行程滿檔，涉外人士表示，蓬佩奧規劃與台積電高層視訊會議，接著出席遠景基金會所舉辦的活動、公開演講；出席遠景基金會所主辦的與經貿領域官員、企業界代表閉門圓桌論壇午餐會。

4日晚間立法院長游錫堃將在立法院中興大樓設宴款待蓬佩奧，與會者包括立法院副院長蔡其昌、民進黨立法院黨團總召柯建銘、國民黨立法院黨團總召曾銘宗、民眾黨立法院黨團總召邱臣遠、時代力量立法院黨團總召邱顯智等人。

至於蓬佩奧此行將會晤商界領袖，涉外人士表示，3日下午將分別與中鋼、義美等工商界代表會晤，都以下榻的君悅酒店為主，以符合「外交泡泡」原則，不要有太多非必要性的移動，與台積電高層則採視訊會議。

總統府發言人張惇涵日前表示，蓬佩奧是堅定支持台灣的國際重要友人，在其國務卿任內，大力推動台美關係深化進展，不僅強化美國政府對台灣的安全承諾，也開創多項雙邊機制，並簽署多項合作協議。在蓬佩奧卸任後，仍經常公開為台灣發聲，力挺民主台灣。

他說，對於蓬佩奧力挺台灣的國際情誼，台灣都至為珍惜，對於蓬佩奧對台灣的大力支持，由衷感謝。近期美國重要友人相繼訪台，充分展現美國跨黨派一致對台灣「堅若磐石」的支持。期盼台美在此堅實的基礎上，持續深化各項領域的合作夥伴關係，共同維護區域和平穩定與繁榮發展。（編輯：林興盟）1110302