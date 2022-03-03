蘇貞昌接見蓬佩奧 盼堅定台美友誼遏侵略者妄動

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉冠廷台北3日電）行政院長蘇貞昌今天接見美國前國務卿蓬佩奧時指出，美國一再表示台美關係堅若磐石，希望在堅若磐石的基礎上，台美之間友誼更堅定，讓想對台灣有不良企圖的侵略者，不敢輕舉妄動。

蘇貞昌下午在行政院接見美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo），他表示，代表政府熱烈歡迎蓬佩奧到台灣來，有朋自遠方來，大家非常高興且熱烈歡迎；總統蔡英文上午頒贈特種大綬景星勳章給蓬佩奧，就是代表全國人民，對蓬佩奧促進台美關係，對台灣大力支持，最大的肯定與感謝。

蘇貞昌也說，蓬佩奧雖然是第一次到台灣，但蓬佩奧過去給予台灣的肯定，以及在國際上幫台灣發聲，增進台美關係的發言與作為，全民都不陌生；地方有候選人在街頭上掛著大看板，歡迎蓬佩奧，甚至要藉此來爭取選票。

蘇貞昌說，看到蓬佩奧在任上對台灣防衛的武器軍售，達10次之多，也解除台灣官員到美國的一些限制，這讓人感覺美國不受制於中國，也更讓人覺得溫暖與親切。

蘇貞昌指出，烏克蘭有惡鄰居，台灣也有一個惡鄰居，同樣都是專制政權，想恢復歷史榮光，因此對鄰國侵略動武，違反普世價值，台灣作為對抗專制侵略的第一線，有很多堅定的信念與經驗。蓬佩奧到訪，可以彼此交換意見，相信更有利台美關係與各方面的互動。

蘇貞昌強調，在蔡總統領導下，台灣是非常團結有力的政府，世界受困於疫情的此時此刻，台灣人民能正常生活，經濟創11年來的新高，現在也在各方面努力，更進一步走向國際；蓬佩奧任上增進台美關係，美國也一再表示台美關係堅若磐石，希望在堅若磐石的基礎上，非常期待台灣能為國際作貢獻，台美之間友誼更堅定，讓想對台灣有不良企圖的侵略者，不敢輕舉妄動。

蓬佩奧則說，他擔任4年國務卿、6年國會議員，深深體會到世界上分為獨裁與自由2個陣營，獨裁陣營總想要干擾想要自由生活的人們，他意識到台灣是想要自由生活的這群人，台灣也非常努力地保衛自己的自由，也保衛著全世界能持續過自由生活的契機。

蓬佩奧表示，全世界看的很清楚，台灣也加入制裁俄羅斯的行列，台灣也不吝於分享資源給烏克蘭的人們，因為這樣的狀況，他一直非常努力想強化台灣與美國間本來就很強健的關係。

蓬佩奧也說，周邊國家都非常深刻意識到中國共產黨所帶來的威脅，大家要想辦法挺身而出，讓中國共產黨知道要尊重人權，尊重人民的尊嚴，以及尊重台灣人追求自由生活的權利，美國會力挺台灣追求這份權利，他很高興在他國務卿的任內，能夠促進台灣的官員能如同其他官員赴美一樣，有同樣的待遇，這樣才合理。（編輯：林興盟）1110303

行政院長蘇貞昌（右）3日下午在行政院接見美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）（左），對蓬佩奧在國務卿任內促進台美關係、對台灣的支持等表達肯定和感謝。中央社記者謝佳璋攝 111年3月3日

行政院長蘇貞昌（右）3日下午接見美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）（左），蘇貞昌表示，他要代表政府，熱烈歡迎蓬佩奧到台灣來，有朋自遠方來，大家都非常高興且熱烈歡迎。中央社記者謝佳璋攝 111年3月3日

行政院長蘇貞昌（右）3日下午在行政院接見美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）（左），致贈禮物合影並交換意見。中央社記者謝佳璋攝 111年3月3日

行政院長蘇貞昌（圖）3日在行政院接見美國前國務卿蓬佩奧時指出，美國一再表示台美關係堅若磐石，希望在堅若磐石的基礎上，台美之間友誼更堅定，讓想對台灣有不良企圖的侵略者，不敢輕舉妄動。中央社記者謝佳璋攝 111年3月3日