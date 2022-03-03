蓬佩奧來訪 綠：誠摯歡迎長期堅定挺台好朋友

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（中央社記者葉素萍台北3日電）美國前國務卿蓬佩奧訪台，民進黨發言人謝佩芬今天說，民進黨誠摯歡迎這位長期以來堅定支持台灣的好朋友來訪；很高興蓬佩奧能親身體驗台灣社會的自由、民主與多元，以及台灣人的熱情與台美間的深厚情誼。

謝佩芬今天透過新聞稿指出，蓬佩奧（Mike Pompeo）在擔任美國國務卿任內，台美關係更加緊密，川普政府多次對台軍售、解密美國對台灣的「六項保證」相關文件、美國重要政要相繼訪台，以及創立台美之間民主治理、教育、經濟、科學等合作機制，民進黨都深表感謝。

謝佩芬表示，蓬佩奧卸任後，仍多次為台灣發聲，讓台灣人民很受感動，台灣珍惜蓬佩奧對台灣的深厚友誼與支持。

謝佩芬說，最近美國兩黨政要相繼訪台，可見美國跨黨派對台灣的支持，值此國際情勢因烏克蘭戰局而緊張之際，更顯可貴。

她說，民進黨再次感謝蓬佩奧率領訪團前來，很高興蓬佩奧能有機會親身體驗台灣社會的自由、民主與多元，以及台灣人的熱情與台美間的深厚情誼；民進黨也會持續致力深化與美國、其他民主國家的合作交流。（編輯：翟思嘉）1110303