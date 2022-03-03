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蓬佩奧訪台
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蓬佩奧訪台6/19

吳釗燮設宴款待蓬佩奧 感謝深化雙邊合作

2022/3/3 16:58（3/3 20:32 更新）
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副總統賴清德3日晚間宴請前美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）（前中），蓬佩奧傍晚與夫人蘇珊（Susan Pompeo）（前右3）抵達台北圓山大飯店，外交部長吳釗燮（前右）相迎，蓬佩奧並向現場媒體揮手致意。中央社記者裴禛攝 111年3月3日
副總統賴清德3日晚間宴請前美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）（前中），蓬佩奧傍晚與夫人蘇珊（Susan Pompeo）（前右3）抵達台北圓山大飯店，外交部長吳釗燮（前右）相迎，蓬佩奧並向現場媒體揮手致意。中央社記者裴禛攝 111年3月3日
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（中央社記者王慶剛台北3日電）外交部長吳釗燮今天中午在台北賓館款宴前美國國務卿蓬佩奧，感謝蓬佩奧在任內對台的支持。

外交部今天於臉書貼文表示，吳釗燮設宴款待美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo），感謝在任內推動台美關係進展，深化雙邊合作。

蓬佩奧於2日到5日訪台，今天早上接受總統蔡英文頒贈特種大綬景星勳章，也拜會行政院長蘇貞昌，之後還會與台灣政商學等各界交流互動。

外交部也在臉書表示，設宴部分由外交部長吳釗燮進行今天的午宴、今天晚宴則由副總統賴清德設宴，3月4日則與立法院長游錫堃晚宴。

此外，蓬佩奧也應遠景基金會邀請，將出席3月4日的演講活動，發表20分鐘專題演講。外交部昨天在臉書表示，誠摯歡迎蓬佩奧夫婦到訪，並感謝蓬佩奧對台灣的支持與長遠友誼。（編輯：林興盟）1110303

外交部長吳釗燮（右3）3日在台北賓館款宴前美國國務卿蓬佩奧（右2），感謝蓬佩奧在任內推動台美關係進展，深化雙邊合作。（圖取自facebook.com/mofa.gov.tw）中央社記者王慶剛傳真 111年3月3日
外交部長吳釗燮（右3）3日在台北賓館款宴前美國國務卿蓬佩奧（右2），感謝蓬佩奧在任內推動台美關係進展，深化雙邊合作。（圖取自facebook.com/mofa.gov.tw）中央社記者王慶剛傳真 111年3月3日
外交部長吳釗燮（右）3日中午在台北賓館款宴前美國國務卿蓬佩奧（左），感謝蓬佩奧在任內對台的支持。（圖取自facebook.com/mofa.gov.tw）中央社記者王慶剛傳真 111年3月3日
外交部長吳釗燮（右）3日中午在台北賓館款宴前美國國務卿蓬佩奧（左），感謝蓬佩奧在任內對台的支持。（圖取自facebook.com/mofa.gov.tw）中央社記者王慶剛傳真 111年3月3日
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