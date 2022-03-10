鬧鐘響自動開燈 東華附小生世界青少年發明展奪金

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東華大學附設實驗國小學子合作發明「遲到救星」，從褪黑激素研究發想，將鬧鐘結合電燈開關，當鬧鈴響起就會開燈，藉此抑制褪黑激素，讓鬧鐘更有效果，成功在2021世界青少年發明展（IEYI）奪金，10日接受教育部表揚。（台灣師範大學提供）中央社記者陳至中傳真 111年3月10日

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（中央社記者陳至中台北10日電）教育部今天頒獎表揚2021世界青少年發明展（IEYI）獲獎團隊，東華附小學生曹希彤等人發明「遲到救星」，讓鬧鐘具備自動開燈功能，為台灣奪下其中一面金牌。

台灣代表團於去年10月1日到27日間，原本預定到俄羅斯參與2021世界青少年發明展（IEYI），受到COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情影響改為線上形式，但在師生的努力下，仍抱回19面金牌。

教育部今天在台灣師範大學舉辦頒獎典禮，表揚金牌團隊。東華大學附設實驗國小學生曹希彤、洪歆芙、陳巧禕3人合作的「遲到救星」，從褪黑激素的研究發想，將鬧鐘結合電燈的開關，鬧鈴響起就會開燈，藉此抑制褪黑激素，讓鬧鐘更有效果。

研究團隊指出，科學家發現褪黑激素可用來幫助入睡和治療睡眠障礙，而光線會降低人體的褪黑激素濃度，因此開著燈難以入眠。反之人們早上難以脫離棉被，對鬧鐘叫聲也不理不睬，此時若能自動打開電燈，就更容易醒來。

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宜蘭縣羅東國中林楷芯、朱耘賞等人發明的「AI智慧辨識誘捕器」，他們在誘捕器上裝設AI視覺辨識器，以照片、標本訓練人工智慧，提高辨識蟲害的準確性，在活體測試中獲得成功效果。

教育部表示，這次台灣代表團與來自全球9個國家的159件參展作品一較高下，奪得19面金牌、15面銀牌、20面銅牌及2項國家特別獎，成績相當亮眼，許多團隊都能以流利英文表達創意和發明理念，受到評審肯定。（編輯：陳政偉）1110310