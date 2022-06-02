一滴血快速驗肝功能 台灣研發檢測工具登國際期刊

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（中央社記者張茗喧台北2日電）台灣團隊耗時多年，研發出全球首款能夠實際檢測肝功能的「半乳糖單點快速測量系統」，只要取1滴血等待75秒就能得知肝功能數值，精準度達90%，相關成果5月登上國際權威期刊。

肝病堪稱台灣的國病，根據衛生福利部統計，肝癌已連續40年蟬聯10大癌症死因前3名，2019年全台有超過1.2萬人因肝病、肝硬化、肝癌死亡。

發明這項技術的國防醫學院榮譽教授、美國國家發明家學院院士胡幼圃今天接受中央社記者訪問表示，肝功能檢測是了解肝臟健康狀況的重要工具，但傳統的肝功能檢測只能看出「肝細胞被破壞的狀況」，而非實際的肝臟功能數值。

他比喻，傳統肝功能檢測就像從一個人今天花了多少錢，來研判這個人有沒有錢，而非實際調查這個人的身家財產有多少；然而，許多藥物都要透過肝臟代謝，無法掌握實際肝功能數值，就難以精準調整藥量，恐增加藥害風險。

胡幼圃說，他和國防醫學院、台北醫學大學、中央研究院研究團隊耗時數十年研究出「半乳糖單點法」，這套方法運用半乳糖會透過肝臟代謝的原理，只要先注射或口服半乳糖，1小時後再檢驗血中半乳糖含量，就能回推肝臟血流及代謝酵素，半乳糖剩越多，代表肝功能越差，精準度可高達90%。

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胡幼圃指出，這套方法不僅被美國食品暨藥物管理局（FDA）及台灣衛生福利部列入規範推薦使用，也收載於英、美教科書，近期更進一步研發成全球第一款能夠實際檢測肝功能的工具「半乳糖單點快速測量系統」（GSP）， 數月前已獲衛福部的醫材許可證，5月也登上國際權威生醫分析期刊Analytical and Bioanalytical Chemistry。

胡幼圃說，未來民眾只要先注射或口服半乳糖並等待1小時，接著取1滴血、等待75秒，就能知道現在真正肝功能數值，這項檢測工具已取得台灣、美國、中國大陸等多國專利，可供肝病、換肝、肝臟切除或肝功能不全的患者監測肝功能並調整藥物劑量，未來可望在家中都能自行檢驗，隨時掌握肝功能變化。（編輯：管中維）1110602