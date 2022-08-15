國際資訊奧林匹亞競賽傳捷報 台灣代表隊獲2金2銀

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台灣參加2022年第34屆國際資訊奧林匹亞競賽，自印尼傳來捷報，總計獲得2金2銀。圖左起為金牌得主劉恩溢、侯欣緯及銀牌得主劉澈、賴昭勳。（教育部提供）中央社記者陳婕翎傳真 111年8月15日

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（中央社記者陳婕翎台北15日電）台灣參加2022年第34屆國際資訊奧林匹亞競賽，自印尼傳來捷報，在88個地區及國家、349名學生參賽中，台灣4名代表參賽學生總計獲得2金2銀，國際排名與南韓並列第4。

教育部國教署今天發布新聞稿公布2022年第34屆國際資訊奧林匹亞競賽台灣代表隊佳績。台灣代表隊2名金牌獲獎者為來自國立新竹科學園區實驗高級中等學校學生劉恩溢（個人排名第19名）及國立台灣師範大學附屬高級中學學生侯欣緯（個人排名第29名）。

2名銀牌獲獎者皆是台北市立建國高級中學學生，為劉澈（個人排名第49名）及賴昭勳（個人排名第80名），表現優異。國教署表示，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，這屆國際資訊奧林匹亞競賽採線上及實體並行方式辦理，有70個隊伍抵達印尼參加現場賽，18個隊伍線上參賽。

今年度台灣參與國際資訊奧林匹亞參賽計畫由國內大學10多名教授、學者組成輔導團隊，負責本年度選、培訓工作，3867名學生歷經海選、初選、複選及決選等4階段，最終選出4名學生代表參加國際競賽。

代表團由國立台灣師範大學副校長李忠謀擔任團長及隊長、台師大副教授王弘倫擔任副隊長，並由陽明交通大學教授蔡錫鈞及前國手黃上恩博士協助競賽試題翻譯及成績仲裁等工作。

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國教署說明，代表團於8月6日出發前往印尼參賽，競賽活動於當地時間14日下午6時舉行閉幕暨頒獎典禮，並預訂於今天返抵國門。獲得這項競賽金、銀、銅牌獎者，可保送大學院校各本學系或推薦入大學院校各學系。另於競賽獲金牌、銀牌與銅牌者，分別可獲得新台幣20萬元、10萬元與5萬元獎學金。

國教署表示，這項競賽明年將在匈牙利舉行，台灣將持續選訓優秀學生參與競賽，以促進國際交流並爭取榮譽，也為國家培育更多國際資訊人才。台灣自1994年起參加國際資訊奧林匹亞競賽，歷年均獲佳績，參賽至今總計榮獲24金、58銀、27銅。（編輯：陳政偉）1110815