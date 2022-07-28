奧林匹克西洋棋賽印度登場 官方介紹少女棋手蔡宜軒

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（中央社記者林行健新德里28日專電）2022年奧林匹克西洋棋賽事今晚在印度清奈登場，印度總理莫迪出席開幕儀式，來自180多國好手同場競技，台灣也派隊參加，主辦單位在臉書特別介紹台灣少女棋手蔡宜軒。

本屆是第44屆賽事，預計從28日至8月10日在清奈舉行，有180多個國家派隊參加公開賽、160多個國家派隊參加女子賽事，所有比賽將依瑞士制規則進行。

這是奧林匹克西洋棋賽事首次在印度舉辦，莫迪（Narendra Modi）親自從德里飛往清奈見證開幕。為此，清奈動員2萬多名軍警人員，並實施交通管制，以確保莫迪的安全。

世界西洋棋總會（FIDE）在臉書網頁特別介紹現年14歲的台灣選手蔡宜軒，形容她是1名熱愛西洋棋的選手，從9歲就開始學習下棋，現已成為台灣頂尖的女子選手。

FIDE臉書稱蔡宜軒來自「中華台北」，有印度臉友在留言處回應，「請稱她為台灣人，她來自台灣」。

另方面，根據FIDE的臉書，今年最年輕的參賽者是來自巴勒斯坦希布倫（Hebron）的8歲小女孩塞德爾（Randa Sedar）。

本屆賽事原本訂於2020年8月在莫斯科舉行，先是因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而延後，後又因俄羅斯侵犯烏克蘭而移至印度舉行。

與印度關係向來不佳的巴基斯坦臨時宣布退賽，奪牌熱門國家俄羅斯與中國均未派隊參加。（編輯：韋樞）1110728