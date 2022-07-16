國際數學奧賽 台灣學子總成績排名第14

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台灣學子參加2022年國際數學奧林匹亞競賽，共拿下1金、2銀、3銅，在104個國家隊伍中，總成績排名第14名。學生廖郅暟（左起）、吳柏翰、嚴暐華、張齊安、張博甡、喬奕翔合影。（教育部提供）中央社記者陳至中台北傳真 111年7月16日

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（中央社記者陳至中台北16日電）台灣學子參加2022年國際數學奧林匹亞競賽，共拿下1金、2銀、3銅，在104個國家隊伍中，總成績排名第14名。成績最好的是高雄中學學生吳柏翰，個人排名世界第23名。

台灣每年選拔優秀學生參與數學奧賽，都獲得不錯的成績，最好一次是在2014年，在南非獲得國際總成績排名第3名，其餘歷屆都在前25名之內。

今年國際數奧在挪威舉辦，台灣經過3階段選拔和培訓，從166名選手中選出6人參賽，由台灣師範大學副教授林延輯擔任團長，7月5日到16日帶隊出賽。

台灣學子參加2022年國際數學奧林匹亞競賽，6名選手中，高雄中學學生吳柏翰（圖）拿下金牌。（教育部提供）中央社記者陳至中台北傳真 111年7月16日

6名選手中，高雄中學學生吳柏翰拿下金牌；台中一中廖郅暟（個人排名第45名）、北市建國高中喬奕翔（個人排名第84名）拿下銀牌；建國高中張齊安（個人排名第187名）、新竹科學園區實驗高中張博甡（個人排名187名）、建國高中嚴暐華（個人排名第230名）獲得銅牌。

金牌選手吳柏翰在自我描述中提到，從小就覺得數學很有趣，國中開始接觸奧林匹亞競賽，國3第一次進入選訓營，但實力不足，一開始就被刷掉，後來嘗試了幾年，終於在今年（高3）當上國手。高中數學老師稱許吳柏翰持續不斷精進自己，即便課堂教的進度已經學過了，也會用心做筆記。

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拿到銀牌的喬奕翔，預計前往日本京都大學就讀數學系，他最喜歡的是平面幾何，因為有很多漂亮、可愛的定理，解題就像是腦力激盪和益智遊戲，未來希望能為數學界的發展盡一分心力。

在國際奧賽獲得金、銀、銅牌的選手，分別可獲得教育部頒發新台幣20萬元、10萬元、5萬元獎學金，並可保送大學相關學系。明年度國際數奧由日本主辦，台灣會持續選訓學生出賽。（編輯：方沛清）1110716