國際國中科學奧賽 台灣奪6金、總排名第1

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（中央社記者陳至中台北21日電）2021年國際國中科學奧林匹亞競賽傳回捷報，台灣6名選手全數奪金，國家總體排名第一名。其中台南一中學生林軒名更拿下「理論獎」和「總成績獎」，名列全體參賽學生第一名。

台灣歷來在國中奧賽都獲得不錯的成績，總體排名10屆拿下第1（不含今年）、5屆拿下第2。今年賽事由阿拉伯聯合大公國主辦，共59國、359名選手參加，受COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情影響，各國派領隊到杜拜參與實體會議，選手則在各國以遠端監控方式比賽。

按照規定，國中奧賽選手須未滿16歲，台灣今年派出6名選手，其中5人今年剛上高中1年級，1人現為國中9年級，6名選手全數拿下金牌，可獲得教育部頒發新台幣20萬元獎學金。

目前就讀台南一中的林軒名，拿下金牌之餘，還獲得競賽特別獎項「理論獎」及「總成績獎」，名列全體參賽學生第1名。他形容自己是老師眼中的調皮搗蛋學生，遇到問題時總想以自己的方式解決，因而常做出些「耍小聰明」的舉動，但也因此不斷發掘並探究問題，並透過實際操作理解教科書中的知識。

林軒名對在意的事物，總是想做到盡善盡美，參加課外活動時也不斷提問，嘗試以批判性思考和團隊協商，克服各種大小問題。他認為國際奧賽在充滿挑戰的同時，同儕競爭也激發出絢麗的火花，讓他獲益匪淺。

林軒名提到，今年因採遠端參賽，實驗操作遭遇一些意料之外的事情，包括器材損壞、藥品配置等，讓他們被扣了不少分數，很可惜沒拿到實驗的前3名。但6名選手都拿下金牌，成果仍讓人滿足。

6名選手中年紀最輕，目前就讀台南市建興國中的蔡依珊，不只對科學充滿興趣，也曾在全國學生音樂比賽的長笛獨奏項目拿下全國第9名。她認為在繁忙的課業中，音樂是抒解壓力的最佳辦法。

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今年領隊的台灣師範大學教授張永達表示，今年理論題陷阱多、偏難，思考需要比較嚴謹一點，否則容易掉分。實驗操作部分，藥品由各國配置，取得成分、廠牌可能無法一致，評分的公平性和精準較難拿捏。台灣選手在化學操作上按照主辦單位提供的方式，得出來的數據算是精準，但不被學術委員會接受，因而有掉分的情形。

台灣金牌選手包括台北市建國高中陳柏凱、台中一中戎慶一、台南市建興國中蔡依珊、台南一中林軒名、台南一中張丞漢、高雄中學許孟哲。（編輯：陳政偉）1101221