亞洲物理奧賽台灣獲2銀3銅 國際排名第4

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台灣學子參加2022年亞洲物理奧林匹亞競賽，在27個參賽國家中排名第4。左起為吳昀諺、徐子翔、廖冠豪、林順文、廖聲融、林韋辰、林奕廷、楊祐宇。（教育部提供）中央社記者陳至中台北傳真 111年6月1日

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（中央社記者陳至中台北1日電）台灣學子參加2022年亞洲物理奧林匹亞競賽，一共獲得2銀、3銅及3榮譽獎，在27個參賽國家中排名第4。

教育部今天發出新聞稿指出，受到COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情影響，亞洲物理奧賽改為線上賽，由印度主辦，參賽代表隊自行在國內找尋符合規定的場地參賽，台灣歷經國內初選、複選、決選研習營3階段，從2717名學生當中選出8名參賽。

根據最新競賽結果，台灣代表隊中，台中一中學生林奕廷（個人排名第16名）、林韋辰（個人排名第19名）獲得銀牌；台中一中吳昀諺（個人排名第42名）、台北市建國高中楊祐宇（個人排名第43名）、北市延平高中林順文（個人排名第52名）獲得銅牌。

3位榮譽獎獲獎者為師大附中廖聲融（個人排名第67名）、建國高中徐子翔（個人排名第68名）、建國高中廖冠豪（個人排名第95名）。獲得金、銀、銅牌的選手，可保送大學相關學系，或推薦進入其他學系。

台灣歷年參加亞洲物理奧林匹亞競賽，都獲得不錯的成績，有3屆國際排名第1，歷年至少都排在前4名。（編輯：陳清芳）1110601