美國達文西發明展 台灣拿29金10銀3銅國際第一
2022/8/6 12:10（8/6 12:46 更新）
台灣學子參加2022年美國AII達文西國際發明展，一共拿下29金、10銀、3銅，獎牌數國際排名第一。高雄女中2年級學生朱清瑄（圖）設計的「星曆」奪金。（中華創新發明學會提供）中央社記者陳至中台北傳真 111年8月6日
（中央社記者陳至中台北6日電）台灣學子參加2022年美國AII達文西國際發明展，今天傳回捷報，一共拿下29金、10銀、3銅，獎牌數國際排名第一。
中華創新發明學會今天發出新聞稿，美國AII達文西國際發明展由美國南猶他大學、全美創新發明學會主辦，今年共有15國、148件作品參賽，台灣共60件作品參與。
今年台灣的金牌得主中，康橋國際學校7年級學生汪泓輔等人創作的「可取代彈簧的創新型發電運動阻尼器」，他們以發電機電流的磁阻力，取代傳統運動設備的彈簧或鐵塊，可一邊健身一邊發電。
汪泓輔表示，這項發明讓運動器材更具碳淨零排放競爭力，且還有燈號設計，綠燈表示符合施力標準，可嘗試再提升施力阻尼等級。黃燈表示需再加把勁，紅燈表示施力不符合標準。
高雄女中2年級學生朱清瑄發明的「星曆」也拿下一面金牌。熱愛天文的朱清瑄說，傳統星座盤以北極星為圓心，對北半球中緯度的觀察者而言，地平線不是呈圓形而是弧形，造成觀察範圍小、座標的扭曲、南天球的星座嚴重變形，不容易將恆星定位。
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朱清瑄設計的星曆，改以觀察者的位置為圓心，天球上的恆星向內等距投影成圓形，除了降低星座的變形，藉由方位角和高度角的標示，更方便找到觀測目標的位置。
中華創新發明學會執行長吳智堯表示，美國AII達文西國際發明展每年吸引眾多具國際競爭力的人才、商品、企業參與，是國際重要的發明品媒合及交流平台。台灣作品拿下的獎牌數，是所有國家中最多的。（編輯：陳政偉）1110806
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