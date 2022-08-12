東石漁港發現迷途綠蠵龜 海巡漁民協助野放

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（中央社記者蔡智明嘉義縣12日電）海巡署中部分署第四岸巡隊昨天在東石漁港內發現一隻背甲長約33.5公分保育類綠蠵龜，生命跡象良好，經專家建議立即協調漁民船筏載運至東石外海野放，讓迷途綠蠵龜重回大海。

海巡署中部分署第四岸巡隊今天發布新聞稿指出，昨天下午3時東石安檢所人員巡視港區時，發現1隻海龜在港內游來游去，海巡人員立即展開救援，同時通報海洋保育署雲嘉保育站、嘉義縣政府農業處畜產保育科及國立屏東海洋生物博物館派員協處。

東石安檢所上尉所長邱皓辰告訴中央社記者，日前曾有民眾在港區發現綠蠵龜，經海巡人員巡查後並無所獲，直至昨日在港區再次發現這隻迷途綠蠵龜，海巡人員立即將綠蠵龜實施安置，利用濕毛巾將其覆蓋，並放置軟墊上避免腹部受傷。

邱皓辰說，經與屏東海生館獸醫透過電話及照片辨識，初步判定為保育類綠蠵龜，測量背甲長約33.5公分、寬約30公分，無明顯外傷且生命跡象良好。

邱皓辰表示，後續徵詢嘉義縣農業處畜產保育科長石蕙菱意見，由第四岸巡隊協調漁民船筏載運出海野放，昨天下午4時46分於東石外海1.3浬完成野放作業，讓這隻迷途綠蠵龜重回大海懷抱。

第四岸巡隊提醒民眾，若於岸際發現鯨豚或海龜等其他海洋生物有受傷需救護情事，請立即撥打「118」免付費服務專線通報，將立即派員協處。（編輯：謝雅竹）1110812