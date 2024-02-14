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鳥嘴潭施工降低干擾石虎 設3種魚道維持魚蝦通行

2024/2/14 09:48（2/14 10:11 更新）
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烏溪魚類生態豐富，經濟部水利署中區水資源分署在此興建鳥嘴潭人工湖，設計瀑布式魚道、全斷面魚道、近自然魚道（圖）維持魚類通行。中央社記者蕭博陽南投縣攝 113年2月14日
烏溪魚類生態豐富，經濟部水利署中區水資源分署在此興建鳥嘴潭人工湖，設計瀑布式魚道、全斷面魚道、近自然魚道（圖）維持魚類通行。中央社記者蕭博陽南投縣攝 113年2月14日
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（中央社記者蕭博陽南投縣14日電）烏溪是石虎棲地之一，水利署在這裡建鳥嘴潭人工湖，透過降低施工干擾及保育措施，讓石虎仍能續留；另外，烏溪魚類生態豐富，設計瀑布式、全斷面、近自然魚道維持魚類通行。

經濟部水利署在南投縣草屯鎮烏溪流域辦理鳥嘴潭人工湖工程計畫，預計今年完成，由於烏溪是瀕臨絕種保育類野生動物石虎棲地之一，工程設立動物通道、防護網，也種地瓜及花生吸引鼠類與兔類，增加石虎食物來源，並與動物協會合作設立流浪犬圍網誘捕結紮、推動社區巡守隊及推廣友善耕作等。

水利署中區水資源分署表示，施工前期監測就發現石虎蹤跡，積極保育作為包含周遭架設20台以上紅外線自動照相機，委請專業團隊監測石虎、個體判釋，也在施工便道設動物防護網及動物通道讓石虎安全穿越道路，已有50筆以上石虎利用動物通道有效照片。

「家裡施工，隔音做再好，鄰居還是覺得吵」，中區水資源分署正工程司兼工務科長林明寬告訴中央社記者，這裡原本就是石虎使用區域，施工過程中確實對石虎有干擾，但干擾降到最低，沒導致石虎離開棲地或不使用，工程結束就恢復環境正常。

林明寬說，鳥嘴潭人工湖建置後，這裡還是要適合石虎使用，工程前期監測到3隻「定居」，目前仍有3隻，且有1隻母石虎生出小石虎，而短期、臨時通過或在這裡活動的石虎已知約有19隻。

烏溪魚類生態也很豐富，包含台灣光唇魚、纓口臺鰍、台灣間爬岩鰍、短臀瘋鱨、埔里中華爬岩鰍、陳氏鰍鮀及高身小鰾鮈等，為協助魚類通過，設瀑布式魚道、全斷面魚道、近自然魚道，其中瀑布式魚道兼具固床工保護河床，逐階落差25公分便於魚類上溯，還有水墊30公分供魚群暫歇、上溯輔助繩提供蝦、蟹使用。

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全斷面魚道是攔河堰兼魚道功能，左右落差25公分便於魚群上溯，並透過「流況漸變」設計供不同魚種使用；近自然魚道仿烏溪河道設計，透過複式河道營造棲地多樣性，也設閘門防止洪氾破壞，通水後委託農業部生物多樣性研究所協助調查魚道使用效益。

林明寬表示，瀑布式魚道、全斷面魚道、近自然魚道都已完工，持續監測計畫，目前研究發現魚類會使用這些魚道，哪些魚種使用較多也有研究資料。（編輯：李明宗）1130214

#經濟部水利署
#烏溪
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