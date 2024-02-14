鳥嘴潭人工湖助彰投百萬人用水 枯水期能撐58天

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（中央社記者蕭博陽南投縣14日電）鳥嘴潭6大區人工湖及周邊工程預定今年完成，取烏溪水經台水公司處理，供北彰化、南投草屯每天25萬公噸、約百萬人用水，減少彰化抽地下水，庫容1450萬公噸，枯水期能撐58天。

北彰化民生用水主要取自苗栗縣鯉魚潭水庫、地下水，經台灣自來水股份有限公司處理後供水，長期抽取地下水造成地層下陷，行政院2015年核定鳥嘴潭人工湖工程計畫，在南投縣草屯鎮烏溪流域挖人工湖增供地面水源取代地下水，2017年納入前瞻基礎建設計畫加速辦理。

根據經濟部水利署中區水資源分署資料，總經費新台幣219.5億元，目標今年4月辦理完工，計畫效益包含改善地層下陷、穩定區域水源、營造生態景觀及促進地方發展，硬體建設有湖區工程、新建管理中心、平林二號堤防與引水設施等，增供水量每天25萬公噸（彰化21萬公噸、草屯4萬公噸），換算約100萬人用水量。

中區水資源分署正工程司兼工務科長林明寬告訴中央社記者，鳥嘴潭人工湖「蓄豐濟枯」，當烏溪水源豐沛時蓄存，溪水較少時調用湖區蓄水，湖區蓄水量1450萬公噸，以每天供水25萬公噸計算，枯水期鳥嘴潭人工湖仍可供水58天。

林明寬說，未建鳥嘴潭人工湖前，烏溪水源就是流向大海，途經一些水圳供農業灌溉，而北彰化民生用水來自鯉魚潭水庫及抽地下水，鳥嘴潭完工後，除北彰化地下水可減少抽取，鯉魚潭供水也能減少，更能靈活調度穩定供水。

鳥嘴潭水源經台水公司淨水廠供應北彰化、南投草屯民生用水，林明寬表示，2023年初水情狀況不算很好，但鳥嘴潭人工湖從當年1月到4月供水700萬公噸，鯉魚潭水庫就省下700萬公噸水源，幫助當時中部不用實施分區限水。

鳥嘴潭工程除湖區相關硬體，總經費也包含協助去化附近草屯垃圾轉運暫置場堆積已久的垃圾、社區小型工程如水溝及道路修繕、農水路改善、公益支出、生態保育及監測計畫等；林明寬說，人工湖砂石由南投縣政府辦理標售，扣除硬體及人力成本後，依比例分配給縣府，縣府將標售砂石所得用於免費營養午餐。

鳥嘴潭未來不僅蓄水，也兼具觀光遊憩功能，因湖水引自溪水，湖區自然會有魚類族群，但林明寬表示，不開放釣魚、划船等水面活動，規劃環湖步道及單車道，從管理中心出發繞一圈近10公里，「近自然魚道」希望朝環境教育場域發展，讓遊客了解烏溪魚類生態，管理中心也將設水資源教育場域。

鳥嘴潭人工湖附近未來還有縣府打造的九九峰氦氣球樂園，及原有九九峰登山步道、毓繡美術館、國立台灣工藝研究發展中心、九九峰動物樂園，加上今年將啟用的國道6號東草屯休息站，希望串成觀光軸線。（編輯：李明宗）1130214