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鳥嘴潭人工湖助彰投百萬人用水 枯水期能撐58天

2024/2/14 09:48（2/14 10:11 更新）
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經濟部水利署中區水資源分署興建鳥嘴潭人工湖及周邊工程將全部完工，取烏溪水經台水公司處理，供北彰化、南投草屯每天25萬公噸、百萬人用水。（中水分署提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 113年2月14日
經濟部水利署中區水資源分署興建鳥嘴潭人工湖及周邊工程將全部完工，取烏溪水經台水公司處理，供北彰化、南投草屯每天25萬公噸、百萬人用水。（中水分署提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 113年2月14日
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（中央社記者蕭博陽南投縣14日電）鳥嘴潭6大區人工湖及周邊工程預定今年完成，取烏溪水經台水公司處理，供北彰化、南投草屯每天25萬公噸、約百萬人用水，減少彰化抽地下水，庫容1450萬公噸，枯水期能撐58天。

北彰化民生用水主要取自苗栗縣鯉魚潭水庫、地下水，經台灣自來水股份有限公司處理後供水，長期抽取地下水造成地層下陷，行政院2015年核定鳥嘴潭人工湖工程計畫，在南投縣草屯鎮烏溪流域挖人工湖增供地面水源取代地下水，2017年納入前瞻基礎建設計畫加速辦理。

根據經濟部水利署中區水資源分署資料，總經費新台幣219.5億元，目標今年4月辦理完工，計畫效益包含改善地層下陷、穩定區域水源、營造生態景觀及促進地方發展，硬體建設有湖區工程、新建管理中心、平林二號堤防與引水設施等，增供水量每天25萬公噸（彰化21萬公噸、草屯4萬公噸），換算約100萬人用水量。

中區水資源分署正工程司兼工務科長林明寬告訴中央社記者，鳥嘴潭人工湖「蓄豐濟枯」，當烏溪水源豐沛時蓄存，溪水較少時調用湖區蓄水，湖區蓄水量1450萬公噸，以每天供水25萬公噸計算，枯水期鳥嘴潭人工湖仍可供水58天。

林明寬說，未建鳥嘴潭人工湖前，烏溪水源就是流向大海，途經一些水圳供農業灌溉，而北彰化民生用水來自鯉魚潭水庫及抽地下水，鳥嘴潭完工後，除北彰化地下水可減少抽取，鯉魚潭供水也能減少，更能靈活調度穩定供水。

鳥嘴潭水源經台水公司淨水廠供應北彰化、南投草屯民生用水，林明寬表示，2023年初水情狀況不算很好，但鳥嘴潭人工湖從當年1月到4月供水700萬公噸，鯉魚潭水庫就省下700萬公噸水源，幫助當時中部不用實施分區限水。

鳥嘴潭工程除湖區相關硬體，總經費也包含協助去化附近草屯垃圾轉運暫置場堆積已久的垃圾、社區小型工程如水溝及道路修繕、農水路改善、公益支出、生態保育及監測計畫等；林明寬說，人工湖砂石由南投縣政府辦理標售，扣除硬體及人力成本後，依比例分配給縣府，縣府將標售砂石所得用於免費營養午餐。

鳥嘴潭未來不僅蓄水，也兼具觀光遊憩功能，因湖水引自溪水，湖區自然會有魚類族群，但林明寬表示，不開放釣魚、划船等水面活動，規劃環湖步道及單車道，從管理中心出發繞一圈近10公里，「近自然魚道」希望朝環境教育場域發展，讓遊客了解烏溪魚類生態，管理中心也將設水資源教育場域。

鳥嘴潭人工湖附近未來還有縣府打造的九九峰氦氣球樂園，及原有九九峰登山步道、毓繡美術館、國立台灣工藝研究發展中心、九九峰動物樂園，加上今年將啟用的國道6號東草屯休息站，希望串成觀光軸線。（編輯：李明宗）1130214

經濟部水利署中區水資源分署興建鳥嘴潭人工湖及周邊工程將全部完成，湖區蓄水量1450萬公噸，以每天供水25萬公噸計算，可58天不用取水，使得枯水期鳥嘴潭人工湖仍可供水。中央社記者蕭博陽南投縣攝 113年2月14日
經濟部水利署中區水資源分署興建鳥嘴潭人工湖及周邊工程將全部完成，湖區蓄水量1450萬公噸，以每天供水25萬公噸計算，可58天不用取水，使得枯水期鳥嘴潭人工湖仍可供水。中央社記者蕭博陽南投縣攝 113年2月14日
#鳥嘴潭
#鳥嘴潭人工湖
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