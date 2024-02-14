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海蟾蜍入侵南投草屯 鳥嘴潭工程人員助移除

2024/2/14 09:48（2/14 10:11 更新）
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具毒性入侵物種海蟾蜍出沒南投縣草屯鎮，由於靠近鳥嘴潭人工湖，經濟部水利署中區水資源分署工務科工程司林靖皓（圖）邀同事及施工廠商組織志工隊加入移除。（中水分署提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 113年2月14日
具毒性入侵物種海蟾蜍出沒南投縣草屯鎮，由於靠近鳥嘴潭人工湖，經濟部水利署中區水資源分署工務科工程司林靖皓（圖）邀同事及施工廠商組織志工隊加入移除。（中水分署提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 113年2月14日
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（中央社記者蕭博陽南投縣14日電）具毒性入侵物種海蟾蜍2021年11月首度被發現出沒南投縣草屯鎮，由於靠近鳥嘴潭人工湖，經濟部水利署中區水資源分署與施工廠商組志工隊參與移除作業。

水利署在草屯烏溪流域辦理鳥嘴潭人工湖工程計畫，預計今年完成，由於烏溪有豐富生態，中水分署除做好工程品質，更努力將生態環境干擾降到最低；發現海蟾蜍蹤跡後，居民與學術志工投入移除，中水分署也與鳥嘴潭施工廠商組志工隊加入。

中水分署正工程司兼工務科長林明寬告訴中央社記者，結合施工廠商成立「移除海蟾蜍邊境防守隊」，自發利用下班時間加入移除行列，2022年到2023年移除超過1500隻，將持續進行。

林明寬說，雖很認真移除，但海蟾蜍去年逐漸從附近御史里一帶入侵到鳥嘴潭人工湖區；回想首次抓海蟾蜍，他說，海蟾蜍體型很大，確實有點嚇人，有同事不敢靠近，但參加移除讓同事感情更好，多了工作外的交集。

中水分署志工隊約從繁殖季3月出勤到8月，每週1晚作業3小時，志工隊發起人、中水分署工務科工程司林靖皓說，工作之外能為地方盡心力感覺很棒，就號召同事、廠商中華工程股份有限公司20多人協助社區移除，首次抓「沉甸甸、軟軟的」，心裡「怕怕的」、感覺很噁心，但時間久了，覺得海蟾蜍還滿可愛。

另外，鳥嘴潭人工湖施工時發現黑翅鳶在原水導水管附近電塔築巢，且有保育類猛禽出沒，評估後在工區周遭農田設2處高約7公尺竹竿作為鳥類「棲架」，推廣周邊農民友善耕作，棲架裝設紅外線照相機，至2022年底共拍到24種鳥類停棲，其中保育類6種。

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林明寬表示，生態調查發現鳥嘴潭周邊有猛禽出沒，包含黑翅鳶、大冠鷲及魚鷹，但之前沒大樹讓猛禽「居高臨下」，人工湖也不適合猛禽，就在農田設棲架供猛禽休息、尋找獵物，透過穩定猛禽生態進而控制鼠類，也向農民宣導利用自然生態系統減少鼠害，進而減少用農藥，以保護猛禽等鳥類及石虎。

林明寬說，施工階段發現黑翅鳶在工地樹上築巢，為保護生態，當時等黑翅鳶育雛、離巢後才移走這棵樹，也曾有上百隻燕鴴在工區暫置土堆築巢，廠商等燕鴴全部飛離才繼續施工，透過盡力降低人為干擾，施工前到近完工階段，湖區猛禽、鳥類生態穩定。（編輯：李明宗）1130214

#鳥嘴潭
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