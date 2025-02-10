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台日簽訂友好森林合作備忘錄 落實生態經濟雙贏

2025/2/10 20:11（2/10 20:56 更新）
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農業部林業及自然保育署10日在苗栗縣南庄鄉賽夏蓬萊部落的傳統領域秘境森林，同時也是國有林區裡，攜手賽夏蓬萊部落與日本龍谷大學共同簽訂友好森林合作備忘錄。（林業署提供）中央社記者楊淑閔傳真 114年2月10日
農業部林業及自然保育署10日在苗栗縣南庄鄉賽夏蓬萊部落的傳統領域秘境森林，同時也是國有林區裡，攜手賽夏蓬萊部落與日本龍谷大學共同簽訂友好森林合作備忘錄。（林業署提供）中央社記者楊淑閔傳真 114年2月10日
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（中央社記者楊淑閔台北10日電）林業署今天攜手苗栗縣南庄鄉賽夏蓬萊部落，與日本龍谷大學簽訂友好森林合作備忘錄，持續交流並推廣「里山賽夏PaKaSan」與「龍谷之森」讓森林生態與社區經濟雙贏的管理模式。

農業部林業及自然保育署在苗栗縣南庄鄉賽夏蓬萊部落的傳統領域秘境森林，同時也是國有林區裡，攜手賽夏蓬萊部落與日本龍谷大學，共同簽訂「里山賽夏PaKaSan」與「龍谷之森」友好森林合作備忘錄，隨後於林業署舉辦「台日新時代里山社會實踐交流會」。

林業署長林華慶說，龍谷之森是龍谷大學的實驗林，這所將近400年歷史的日本大學，也是日本推動里山倡議的重要學校；林業署從2016年起鬆綁法令，推動與原民從對立走向和解、共管山林，攜手賽夏蓬萊部落成功發展綠色森林產業，龍谷大學副校長深尾昌峰去年率隊參訪後肯定是里山倡議典範，並認為有所超越。

除了邀請周邊居民重新以兼顧生態平衡方式，永續利用龍谷之森的資源，龍谷大學校長入澤崇並分享，作為佛教大學，是日本佛教中「淨土真宗本願寺派」的僧侶養成設施「學寮」，迄今已有386年歷史，如今進一步將佛教精神「自省利他」與聯合國永續目標結合推行。

他說，透過推行各種方案，教育學生與自然、社會、人類的幸福及利益連結並行動，以達到共存共榮；這次也期望透過部落的智慧與大學的學術研究，共同培育具備國際視野的學生，在2座森林中實踐與自然共生。

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賽夏族長老根誌優分享，他的生態智識教育由爺爺口傳習得，爺爺一直強調人與森林裡的所有動植物都是森林的一分子，人與萬物平等，只能拿取夠用的資源，才能保護好森林的永續哲理，要尊重並與森林共存。

林華慶表示，日本龍谷大學的實驗森林同樣不是封存不動，而是以永續方式利用，讓周邊居民從森林得到經濟、文化、生活的惠益之後，會更有心保護森林，以此達成森林生態、社區經濟的雙贏；在台灣，在台東、屏東及南投丹大都有推動山林共管，預計7、8月，丹大將劃設保護區，協助族人導入經營管理。（編輯：管中維）1140210

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「台日新時代－里山社會實踐交流會」10日在農業部林業及自然保育署舉辦，日本龍谷大學分享進一步將佛教精神「自省利他」與聯合國永續目標結合推行，林業署也預告南投山林共管將有新進程。中央社記者楊淑閔攝 114年2月10日
「台日新時代－里山社會實踐交流會」10日在農業部林業及自然保育署舉辦，日本龍谷大學分享進一步將佛教精神「自省利他」與聯合國永續目標結合推行，林業署也預告南投山林共管將有新進程。中央社記者楊淑閔攝 114年2月10日
林華慶
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