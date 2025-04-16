南投農種田不只養人也養野生動物 石虎出沒連訪6年

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（中央社記者蕭博陽南投縣16日電）石虎生態服務給付今天在南投縣府發表去年成果，會中表揚友善農地農民、家禽危害通報戶、社區巡護監測，其中有中寮鄉農民參加6年「友善農地」措施，每年拍到1次石虎出沒。

南投縣政府、農業部林業及自然保育署、農業部生物多樣性研究所辦理「南投縣瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動方案」，今天在縣府辦理2024年石虎保育成果分享暨表揚儀式，會中表揚農民、養禽戶、社區巡守隊，以及致謝和泰汽車公司長期支持石虎保育。

根據現場簡報資料，去年「友善農地」給付共架設154台相機，其中71台拍到石虎，成功率46%；家禽危害通報共10例，其中6例監測到石虎、4處未拍到；社區巡護監測給付有15個社區通過，共架設60台相機，其中11個社區、25處監測到石虎；縣府表示，2019年試辦方案啟動以來，南投縣累計核發逾新台幣3100萬元獎勵金。

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林業及自然保育署南投分署表示，石虎是淺山農業與自然共存象徵，自2019年起，林保署與南投縣府、生多所攜手推動石虎生態服務給付，鼓勵農友轉型為友善耕作守護者，「種出不只養人，也養野生動物的田」，已有越來越多農民與社區響應，甚至彰化縣去年也加入石虎生態服務給付，齊心打造友善棲地環境。

會中也頒發「石虎樂居獎」給長期參與友善農地並在農地拍到石虎5次以上農民。農地6次監測到石虎的農民葉乃華表示，在中寮鄉種果樹，參加方案前已不用除草劑、符合農藥安全檢出規範，果園內除石虎，還有穿山甲出沒，「對環境友善就是對自己好」，因此自2019年起年年響應方案，很開心參與石虎保育。（編輯：陳仁華）1140416