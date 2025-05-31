屏東滿州山區非法獵捕山羌 警逮3男送辦

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（中央社記者黃郁菁屏東縣31日電）屏東滿州鄉山區今天凌晨查獲1起盜獵案。警方發現1輛自小貨車行跡可疑，當場查獲3男攜槍結夥打獵，捕獲共3隻活體山羌。全案依涉違反動保法及槍砲彈藥刀械管制條例送辦。

屏東縣政府警察局恆春分局偵查隊副隊長林文謙接受媒體聯訪表示，墾丁國家公園及滿洲地區盜獵惡行，分局不定時埋伏查緝「梅花鹿殺手」，今天凌晨0時許在滿州鄉和興路段發現1輛自小貨車行跡可疑，查獲32歲張姓原住民身分男子、34歲林姓男子及25歲林姓男子未經許可，在滿州山區獵捕野生動物，並於車後方發現獵槍2把、活體山羌3隻。

恆春警分局調查，張男與其中1名林男為在地人，張男表示，獵捕目的為養來日後食用。獵捕過程中，2名林男分別負責開車及照明，張男則一手包辦開槍、追捕及網袋獵物；山羌夜晚受槍聲驚嚇會呆住，趁機套袋抓捕。遭捕山羌中2隻已成年，1隻是幼崽，目視均無受傷，將交由林務局後續處置。

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恆春警分局指出，山羌雖非保育類動物，但仍屬一般類野生動物，不可任意獵捕，另此案查扣2把自製獵槍均無登記持照，相關行為已涉違反野生動物保育法及槍砲彈藥刀械管制條例相關規定，最高分別將面臨新台幣1萬元以下及2萬元以下罰鍰。

恆春警分局長郭懷澤表示，墾丁國家公園及國有林班地內嚴禁獵捕動物，呼籲民眾切勿以身試法，恆春警方將持續嚴正執法，以遏止非法盜獵惡行。（編輯：李亨山）1140531