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台中2柴犬蹺家突跳上女大生機車 忙送警所找到飼主

2025/5/7 14:00（5/7 14:53 更新）
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台中市2隻柴犬偷遛外出，跳上停等紅燈的女大生機車，趕著上課的女大生只好將2犬載到派出所，警方協助聯繫飼主將狗領回。（警方提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年5月7日
台中市2隻柴犬偷遛外出，跳上停等紅燈的女大生機車，趕著上課的女大生只好將2犬載到派出所，警方協助聯繫飼主將狗領回。（警方提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年5月7日
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（中央社記者趙麗妍台中7日電）2名女大生今天騎車上學途中，在台中清水區停等紅燈時，2隻柴犬突跳上機車踏板；女大生趕著上課，只好將2犬載到派出所，警方循線通知飼主，讓外出蹓躂柴犬找到回家的路。

台中清水警分局光華派出所今天表示，上午2名女大生帶著2隻柴犬慌張跑進派出所，女大生指出，上學途中停等紅燈時，柴犬跳上機車踏板就不走了，四處張望看不到飼主，因趕著上課只好將狗送到派出所。

2隻柴犬進入派出所後，乖乖趴著休息、沒有亂叫，乖巧萌樣讓所內員警驚呼好可愛，因犬隻未上鍊條，不知從何處走失；張姓員警研判，飼主應會外出找尋或透過社群臉書（Facebook）發文協尋，經上網搜尋後，果真發現飼主協尋通知，即時通知前來領回。

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黃姓男飼主表示，2隻柴犬是母子，平時很乖也不曾走遠，發現不見時，只好請網友協尋，感謝2名女大生及警方幫忙尋回。

清水警分局光華所長吳嘉瑋呼籲，家中有飼養毛小孩，可替愛犬辦理寵物登記並植入晶片，以便建立基本聯繫資料，或是訂製寵物名牌吊飾，當毛小孩走失時就能立即聯繫飼主。（編輯：陳仁華）1140507

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