狐獴三芝迷路探頭探腦 新北動保處帶回協尋飼主

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙敏雅新北23日電）新北市三芝區街頭近日突然出現1隻狐獴，引起民眾圍觀。新北市動保處今天表示，接獲通報後，將這隻公狐獴帶回安置，研判是人工飼養走失，將追查來源並公告協尋飼主。

新北市政府動物保護防疫處發布新聞稿指出，狐獴近期現蹤三芝區街頭，由於台灣無原生狐獴，推測可能是人工飼養走失。

林姓早餐店老闆表示，當時看到狐獴在路邊探頭探腦，「牠真的就像迪士尼動畫獅子王中的角色『丁滿』一樣，非常可愛」。林姓老闆說，擔心牠在大街上會被來往車輛撞到，所以打電話通知動保處，希望牠能得到妥善安置照顧。

新北市動保處表示，獲報後，動保員隨即前往現場，將這隻狐獴帶回安置，經獸醫師進行全身檢查，狐獴健康情況正常，身上無明顯外傷。

動保處獸醫師謝弘斌表示，狐獴原產於非洲南部的喀拉哈里沙漠，包括南非、納米比亞及安哥拉西南部等地，屬群居性挖洞動物，棲息於擁有多個出口的地下洞穴中，為小型的晝行性哺乳類。

謝弘斌指出，狐獴以昆蟲為主食，但食性廣泛，也會獵食蜘蛛、蜈蚣、馬陸、蜥蜴、守宮、蛇、蛙類、植物、卵，甚至是小型哺乳動物，生性貪吃，什麼都嘗試。

謝弘斌說，狐獴的尾巴為長、細，並尖尖延伸到端點，在末端的端點都為黑色，在直立時，牠會用尾巴支撐來保持平衡，讓牠看起來模樣超萌。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

新北市動保處呼籲，狐獴為外來種野生動物，具挖洞習性與高度群居需求，不適合一般家庭飼養，民眾在飼養前應審慎評估，落實「懂牠再養牠、終養不棄養」的責任觀念。

新北市動保處表示，依動物保護法第29條第1項第1款，棄養動物者最高可處新台幣15萬元罰鍰。如民眾發現疑似走失的特殊寵物，請立即通報1959動保專線或動保處24小時電話：02-2959-6353。（編輯：管中維）1140423