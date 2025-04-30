毛孩未補打狂犬病疫苗 飼主拒繳罰鍰險遭強制執行

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（中央社記者管瑞平苗栗縣30日電）苗栗一名男子飼養毛小孩未依規定補強注射狂犬病疫苗，縣府裁罰新台幣3萬元，男子提訴願遭駁回仍未繳納，被移送法務部行政執行署進行傳繳後才辦理分期繳納，險遭強制執行。

法務部行政執行署新竹分署今天表示，家中有出生滿3個月的犬貓必須每年進行1次動物狂犬病疫苗預防注射，若未定期施打疫苗，經查獲將依動物傳染病防治條例裁罰3萬元至15萬元罰鍰。

新竹分署指出，風姓男子因飼養的犬隻動物，超過1年未補強注射狂犬病疫苗，經輔導後仍未於期限內完成，經苗栗縣政府依規定裁罰3萬元，風男不服而提起訴願，被駁回後仍未繳納，苗栗縣政府遂移送法務部行政執行署執行。

風男提起訴願當時，雖主張其飼養的犬隻已意外死亡，因不諳法令不知犬隻死亡也需除戶等理由，但苗栗縣動物保護防疫人員發現，犬隻疑似並未死亡，況且也無從佐證死亡時間為何時，以及與處分時間之關聯性，加上屢次連絡風男，他仍未補強注射或完成犬隻除戶作業。

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新竹分署立案審查後進行傳繳，風男疑似自知理虧，便自行到新竹分署辦理分期，申請每月繳納3000元，以免財產遭後續強制執行。

苗栗縣動物保護防疫所表示，若民眾飼養的毛小孩離世後，應依規定完成除戶作業，便不會收到通知，也可避免可能的罰則。此外，鑑於國內仍存在狂犬病疫情，動防所在苗栗縣18鄉鎮市每個月皆舉辦10場次以上，免費巡迴施打犬貓動物狂犬病疫苗注射及晶片植入寵物登記，飼主可多加利用。（編輯：李淑華）1140430