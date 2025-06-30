泰福生物相似藥進軍美國 與大廠Cipla簽銷售製造協議

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（中央社記者何秀玲台北30日電）泰福生技今天宣布，美國子公司Tanvex USA與全球藥品大廠Cipla在美國市場的全資子公司Invagen Pharmaceuticals, Inc.簽訂授權、銷售暨製造協議，攜手推動泰福生技首項生物相似藥NYPOZI在美國市場的商業量產與上市銷售。

泰福生技今天發出新聞稿表示，這不僅是泰福首項在美國市場上市銷售的生物製劑產品，也是第一個由台灣生物製劑廠家自行取證、自行生產的生物相似藥。

根據授權協議，Cipla將負責NYPOZI在美國的行銷與銷售，Tanvex USA做為藥證登記製造廠商，將負責此一產品量產製造及生產供應，並透過產品供貨的銷貨收入、權利金及里程碑收入及上市後的銷售分潤等，實現商業回報。

這也是泰福生技旗下通過美國FDA審查的聖地牙哥廠，在美國市場首度實現商業化量產。

泰福生技指出，此次策略合作除了展現泰福生技布局生物相似藥的市場價值之外，也是今年初完成對保瑞藥業子公司保瑞生技的整併，將CDMO（委託開發暨製造服務）業務整合為「Bora Biologics」品牌，進軍全球生物製劑代工市場，並在美國市場成功建立首個商業化量產實績。

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泰福生技執行長藍姆（Stephen Lam）表示，與Cipla合作，將NYPOZI帶入美國市場，象徵泰福自製的生物相似藥品成功踏上美國市場。未來泰福生技將可更加專注資源於擴大全球CDMO服務版圖。

泰福生技指出，雖交易具體財務條款未公開，但雙方已展開美國市場的上市準備工作，預計將於今年下半年推出NYPOZI。（編輯：潘羿菁）1140630