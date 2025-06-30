股匯不同調 新台幣早盤勁揚逾1角現拉鋸戰

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（中央社記者蘇思云台北30日電）美國總統川普表示，對大部分國家的對等關稅90天暫緩期7月9日期滿後不打算延長，台股今天下跌百點，匯市表現受到月底出口商拋匯需求影響，新台幣開盤不久就闖過29.1元大關，早盤最高勁揚1.32角達29.048元，隨後升勢收斂，目前在29.09元間震盪整理。

新台幣今年以來走勢變化劇烈，4月初曾貶至33.196元，但隨後開啟一波升勢來到29元，新台幣6月27日盤中重返28元，最後央行踩煞車轉收29.18元。

新台幣今天以29.16元開盤後，一路走升，不過盤中升破29.1元後，隨即又有回貶力道，盤面在29.1元間震盪整理，上午10時後在29.05元間拉鋸，近10時30分時匯價落在29.092元。

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匯銀人士指出，台灣上半年出口亮眼，出口商月底本就有拋匯需求，推升新台幣升勢。央行27日尾盤出手沒收升幅，匯價由升轉貶，預期央行今天若觀察到匯市失序狀況，尾盤仍可能再出手調節。

回顧匯市走勢，新台幣除了27日盤中閃現28元外，新台幣上一波盤中出現28元可回溯到2022年4月。新台幣近期強勢上漲因素，央行近期說法包含國際美元走弱，加上台灣經濟基本面較佳，使得新台幣升幅較大；尤其AI等新興科技應用需求殷切，台灣高科技產品出口表現亮麗， 也成為推升新台幣升值的力道。（編輯：潘羿菁）1140630