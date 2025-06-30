伊斯坦堡驕傲遊行遭禁 傳警方逮捕50多人

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（中央社安卡拉29日綜合外電報導）土耳其伊斯坦堡（Istanbul）律師協會表示，LGBTQ+驕傲遊行今天不畏禁令登場之前，警方已逮捕50多人。

法新社報導，伊斯坦堡律師協會人權中心（Human Rights Centre）於社群平台X發布消息說：「今天的伊斯坦堡驕傲遊行（Istanbul Pride）登場前，我們4名同事，包括本中心成員，和另外50多人遭到任意、不公正和非法拘留，被剝奪自由。」

今天稍早，現場的法新社記者目擊警方在伊斯坦堡市中心奧塔科伊區（Ortakoy）附近逮捕抗議人士。

伊斯坦堡驕傲遊行曾是數以千計群眾參與的熱鬧活動，但自2015年起，每年都遭到土耳其保守派政府禁止。

伊斯坦堡省長莒內（Davut Gul）昨天在X發文警告：「有關破壞社會和平、家庭結構和倫理價值的呼籲訴求是被禁止的」。他進一步說：「任何對公共秩序造成威脅的集會或遊行，將不會被寬容。」

警方今天一早就封鎖塔克辛廣場（Taksim Square）這個伊斯坦堡最主要的抗議、慶祝和遊行地。

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根據「酷兒女權主義學者」（Queer Feminist Scholars）在社群平台X發布的影片，1名抗議人士高呼「我們沒有放棄，我們來了，我們相信，我們在這裡」，並與十幾名示威民眾一同奔跑躲避逮捕。

在土耳其，同性戀雖未被列為犯罪，但恐同現象十分普遍。這種現象甚至上達政府最高層，總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）經常發言批評LGBTQ+（女同性戀、男同性戀、雙性戀、跨性別、酷兒與其他）群體，說他們對傳統家庭構成威脅。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1140630