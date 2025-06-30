增平埔族立委？原民會坦言須修憲現實上不可能

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（中央社記者陳俊華台北30日電）立法院內政委員會今天審查「平埔原住民族群身分法」草案。立委關注平埔族群的政治參與，是否會有額外立委名額。原民會主委曾智勇說，這是由憲法規定，「要考量到修憲的現實，這不可能」。

憲法法庭111年度憲判字第17號判決，要求行政機關保障原住民（族）身分認同權，於今年10月27日前完成立法或修法，訂定包含民族認定、身分要件及登記程序等權利保障。行政院會5月15日通過「平埔原住民族群身分法」草案，並送請立法院審議。

立法院內政委員會上午審查「平埔原住民族群身分法」草案，並邀原住民族委員會主任委員曾智勇等人列席。

曾智勇口頭報告時指出，政院版草案是遵照憲法法庭判決意旨，明定平埔原住民族群的認定標準與程序，針對民族語言、習俗、傳統等文化特徵的存續，成員的族群認同，以及客觀歷史紀錄等要件，訂定認定標準，並規範其申請、審查與公告程序。

曾智勇表示，草案明定課予國家積極維護、保存及發展平埔原住民族群語言、文化及傳統的責任；就其政治參與、交通水利、衛生醫療、經濟土地及社會福利等事項，依其歷史發展脈絡及現況需求並斟酌國家資源分配，在3年內制定或修正相關法律予以保障。

民進黨立委林宜瑾質詢指出，朝野立委應理性審查法案，讓他們儘速得到應有的身分認定，卻有立委認為平埔族不是原住民，要另設平埔族群委員會。曾智勇說，只要有一定的語言、習俗、傳統等歷史紀錄，可證明是台灣南島語系的族群，「也是台灣的原住民」。

曾智勇說，因歷史因素，沒辦法那麼快登記，站在原民會的立場，當然要承認、而且要給予應有的尊嚴與地位，本來就是要做，只是做得比較慢。林宜瑾追問，平埔族未來是否屬原民會管轄，曾智勇回應，「是我們服務的對象」。

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民進黨立委黃捷表示，平埔族群的政治參與也很重要，如果未來有90萬人登記，要有自己的代表、民意展現，是否會增加額外名額。曾智勇說，大部分人會有這樣的誤會，平埔原住民是否可選出立委，但這是由憲法規定，「要考量到修憲的現實，這不可能」。

民進黨立委張宏陸指出，政院版草案中規定登記期間的限制是5年，必要時再延長5年，但身分是與生俱來的，設年限是否有違憲問題。曾智勇說，原民會跟平埔族人座談時，他們認為5年太短，也有人建議訂20年，將來進入法條實質審查時，再和立委討論。（編輯：萬淑彰）1140630