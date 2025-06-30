加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
專題／「一帶一路」中寮鐵路通車 鉅額外債、中文熱衝擊寮國人民未來
首頁 / 地方

中市表揚績優機車排氣定檢站 共同守護空氣品質

2025/6/30 12:27（6/30 13:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台中市政府表示，113年度台中市共完成97萬4021輛次機車排氣定檢，希望透過機車排氣檢驗站績優表揚活動，感謝檢驗站一同守護空氣品質。（台中市政府提供）中央社記者蘇木春傳真 114年6月30日
台中市政府表示，113年度台中市共完成97萬4021輛次機車排氣定檢，希望透過機車排氣檢驗站績優表揚活動，感謝檢驗站一同守護空氣品質。（台中市政府提供）中央社記者蘇木春傳真 114年6月30日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中30日電）台中市府日前舉辦機車排氣檢驗站績優表揚活動，共有20家業者獲獎。去年度台中共完成逾97萬輛次機車排氣定檢，市府盼透過活動感謝檢驗站，共同守護台中的空氣品質。

台中市政府今天發布新聞稿表示，中市環境保護局與台中市機車商業同業公會28日舉辦「113年度台中市機車排氣檢驗站績優表揚」，共有20家業者獲獎，立法院副院長江啟臣、民主進步黨籍立委何欣純與中國國民黨籍立委廖偉翔、羅廷瑋等人皆出席。

中市環保局長陳宏益表示，執行機車排氣檢驗，可有效掌握車輛所排放的空氣污染物是否符合法規標準，減少移動污染源對於空氣品質的危害。

陳宏益說，統計去年度台中市共完成97萬4021輛次機車排氣定檢，感謝台中檢驗站的配合與努力，一同守護空氣品質的努力與貢獻。環保局未來也將持續精進管理與督導機制，讓市民享有值得信任的排氣檢驗服務。

google news透過 Google News追蹤中央社

環保局說明，目前全市共有480家機車排氣檢驗站，設立「年度績優檢驗站」及「機車檢驗數績優獎」兩個獎項，依據當年度整體表現、檢驗數量、民眾滿意度及行政配合度等面向進行綜合評選，有10家檢驗站獲「年度績優檢驗站」。

另外，為促進各檢驗站良性競爭，鼓勵檢驗站協助向民眾宣導落實機車排氣定檢，共評選出10家業者頒發「機車檢驗數績優獎」。（編輯：梁君棣）1140630

#台中市
#江啟臣
#何欣純
#台中市政府
#立法院
#陳宏益
#環保局
#羅廷瑋
#廖偉翔
#環境保護局
台中市政府日前舉辦113年度機車排氣檢驗站績優表揚活動，共有20家業者獲獎，立法院副院長江啟臣（左6）等人出席與會。（台中市政府提供）中央社記者蘇木春傳真 114年6月30日
台中市政府日前舉辦113年度機車排氣檢驗站績優表揚活動，共有20家業者獲獎，立法院副院長江啟臣（左6）等人出席與會。（台中市政府提供）中央社記者蘇木春傳真 114年6月30日
陳宏益
中火燃氣機組5度申請6/9試俥 環保局長允加班處理中市府指中火火力全開 民進黨團質疑造謠帶風向
廖偉翔
台中藍委齊聚 籲政府實現無煤家園守護民眾健康罷免成案7/26投票 藍委齊發文盼支持者投不同意票
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

70
更多編輯台推薦新聞：