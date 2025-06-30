國際清算銀行：全球經濟面臨關鍵 因應衝擊能力減弱

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦29日綜合外電報導）國際清算銀行（BIS）在對全球經濟狀況的最新評估中表示，貿易局勢緊張和地緣政治動盪可能暴露全球金融體系的深層缺陷。

路透社報導，即將卸任的國際清算銀行總經理卡斯騰斯（Agustin Carstens）說，美國主導的貿易戰和其他政策轉變，正在破壞長期建立的經濟秩序。

他表示，全球經濟正處於「關鍵時刻」，進入一個「高度不確定且難以預測的新時代」，考驗公眾對包括中央銀行在內等機構的信任。

這份報告發表之際，距離美國總統川普實施對等關稅的7月9日大限僅剩一週多，在此之前，全球也經歷了長達6個月的劇烈地緣政治動盪。

當被問及川普對聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）的批評，包括痛斥他「愚蠢」，卡斯騰斯並未作出強烈回應。

曾任墨西哥央行總裁的卡斯騰斯談到政府與央行之間的關係時對記者說：「在某些時刻出現摩擦是可以預見的…這幾乎是有意為之」。

國際清算銀行今天發布的年度報告，被視為央行決策圈思維的重要風向球。這個總部位於瑞士的機構定期召開高層決策會議。

卡斯騰斯指出，保護主義抬頭與貿易分化「尤其令人擔憂」，因為這正在加劇已持續數十年的經濟與生產力成長放緩趨勢。

他還說，有跡象顯示．全球經濟面對衝擊的韌性正在減弱，人口老化、氣候變遷、地緣政治與供應鏈問題，都使整體環境更加動盪不安。

報告中的一項研究顯示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後通貨膨脹率激增，似乎也讓民眾對物價走勢的看法留下持久影響。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

此外，公共債務水準居高不下且不斷上升，也使金融體系更易受利率變動影響，並削弱政府透過支出應對危機的能力。

卡斯騰斯還說，「這種趨勢不能持續下去」，並指出軍事支出增加可能進一步推高債務水準。（譯者：劉文瑜/核稿：曾依璇）1140630