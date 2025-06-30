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紀念喬友大火殉職消防員 「永保平安紀念碑」揭碑

2025/6/30 12:44（6/30 12:51 更新）
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為紀念在彰化喬友大樓大火殉職的消防隊員陳志帆，彰化永保平安紀念碑30日上午在彰化火車站前廣場揭碑，眾人獻上鮮花。中央社記者吳哲豪彰化攝 114年6月30日
為紀念在彰化喬友大樓大火殉職的消防隊員陳志帆，彰化永保平安紀念碑30日上午在彰化火車站前廣場揭碑，眾人獻上鮮花。中央社記者吳哲豪彰化攝 114年6月30日
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（中央社記者吳哲豪彰化30日電）為紀念在彰化喬友大樓大火殉職的消防隊員陳志帆，彰化永保平安紀念碑今天上午在彰化火車站前廣場揭碑；陳志帆的父親陳貴森說，看到紀念碑五味雜陳，也不知怎麼形容心裡感受。

位在彰化火車站前的喬友大樓在民國110年6月30日發生大火造成4死，當時大樓內設有旅館，彰化縣消防局消防隊員陳志帆進入大樓搜救時殉職，意外發生後，監察院也針對彰化縣政府提案糾正，大樓也因被認定有公安疑慮遭拆除，原地將進行改建。

陳志帆家屬及消防員工作權益促進會，意外發生後要求立碑紀念陳志帆，在彰化市長林世賢協助下，市公所提供位在彰化火車站前廣場空地，設立彰化永保平安紀念碑，揭碑儀式上，包括陳貴森、陳志帆的妹妹陳裔筑等人都到場，在碑前獻上鮮花。

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陳貴森接受媒體聯訪時說，感謝市公所幫忙提供土地設碑，看到紀念碑五味雜陳，也不知道怎麼形容心裡感受；陳裔筑則表示，消防署成立紀念歷年犧牲消防英雄的紀念園區，但家屬未接到消防局通知，如果消防局重視的話，局長應親自參加永保平安紀念碑揭碑儀式。

針對永保平安紀念碑揭碑，彰縣消防局回應說，喬友大樓大火發生後，消防局已加強訓練及添購消防設備，消隊員人數不足問題，消防局也盡力改善，尊重家屬發言內容。（編輯：李淑華）1140630

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