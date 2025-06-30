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製毒工廠藏身中寮偏僻山區 南投警溯源剷除

2025/6/30 11:56（6/30 12:31 更新）
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南投縣政府警察局刑事警察大隊30日表示，在中寮鄉山區破獲製毒工廠，緝獲3名製毒者，當場查扣毒品成品、半成品及大量製毒器具，今年3月循線在台南抓到幕後金主。（警方提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 114年6月30日
南投縣政府警察局刑事警察大隊30日表示，在中寮鄉山區破獲製毒工廠，緝獲3名製毒者，當場查扣毒品成品、半成品及大量製毒器具，今年3月循線在台南抓到幕後金主。（警方提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 114年6月30日
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（中央社記者蕭博陽南投縣30日電）南投警方去年在中寮鄉山區破獲製毒工廠，緝獲3名製毒者，今年3月循線在台南抓到幕後金主；另外，製毒工廠占用國有山坡地保育區，警方再緝獲占地出租製毒集團的張姓犯嫌。

南投縣政府警察局刑事警察大隊今天向媒體表示，南投地方檢察署檢察官張姿倩指揮刑警大隊，去年5月在中寮鄉偏僻山區破獲第三級毒品、俗稱「喵喵」製毒工廠，當場查扣毒品成品、半成品共180公斤，及大量製毒器具，並查緝3名製毒犯嫌到案。

刑警大隊向上追查，分析製毒者背景與人際網絡，掌握製毒原料來源與資金流向，今年3月在台南市查緝楊姓幕後金主到案，詢問後依違反毒品危害防制條例移送南投地檢署偵辦，並經南投地方法院裁定羈押禁見。

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刑警大隊表示，經會同財政部國有財產署中區分署人員前往製毒工廠會勘，確認屬國有土地，列為山坡地保育區，登記用途農牧用地，不得任意開發或營利，但現場已鋪設道路、自建鐵皮屋、種檳榔及龍眼樹，明顯遭人占用，甚至出租給不法人士作為製毒工廠。

刑警大隊表示，專案小組今年5月再發動專案搜索，查緝非法出租土地給製毒集團的張姓犯嫌到案，並查扣租賃契約書等贓證物，詢問後依違反毒品危害防制條例、刑法竊占罪嫌等，移送南投地檢署偵辦。（編輯：李淑華）1140630

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