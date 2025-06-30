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詐騙財損109億餘元 新北警截電行動逮158人

2025/6/30 12:03
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（中央社記者趙敏雅新北30日電）新北市政府警察局今天公布，4月起祭出截電行動，瓦解詐騙集團電信網絡，截至6月26日共緝獲詐團成員158人，經查已知2674人受害，財損金額達新台幣109億餘元。

新北市警察局長廖訓誠上午主持打詐記者會，說明5月詐騙案件趨勢，以假投資詐騙最多，占33.38%，接著依序為網路購物詐騙、假買家騙賣家等。

廖訓誠指出，分析假投資詐騙中出金機制後，4月起推動截電行動，對於詐團背後的控房、控車、機房等展開系統性查緝，共緝獲控房、機房手及其餘詐團成員等，共158人，已有2674人受害報案，財損金額109億1376萬餘元。

廖訓誠說，彙整相關詐騙案件被害人筆錄，過濾可疑為詐騙集團控房人員門號，報請台灣新北地方檢察署指揮偵辦，經過擴大追查，發現控房集團遍布全台，配合詐騙集團共同實施詐騙犯行。

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新北市警察局表示，截電行動除查獲控房成員、面交車手外，也同步啟動預警關懷機制，透過通聯分析查找假投資詐騙案件潛在被害人，經由電訪，共協助已遭詐騙的255人報案，攔阻詐騙金額共9650萬元。

廖訓誠表示，詐騙集團為詐取被害人財物，有假冒投資公司電話行銷、以面交方式入金投資及辦門號換現金等3大可疑特徵，若民眾遇到類似情況，應警覺可能遭詐騙或利用，請立即撥打165反詐騙專線查證或儘速到警察機關報案。（編輯：張銘坤）1140630

廖訓誠
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