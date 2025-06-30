台灣邁向ETS向歐洲取經 碳交所與EEX簽署MOU

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（中央社記者曾仁凱台北30日電）台灣碳權交易所（TCX）今天宣布，6月27日已和歐盟排放交易機制（EU ETS）最核心的交易平台歐洲能源交易所（EEX），於德國萊比錫總部簽署合作備忘錄（MOU），宣告台灣邁向總量管制及排放交易機制（TW ETS）進入新里程碑。

碳交所總經理田建中表示，歐盟總量管制與排放交易機制（EU ETS）自2005年啟動以來，已成為世界領先的碳定價機制，EEX則長期扮演其交易市場執行單位之關鍵角色。碳交所正積極配合環境部政策藍圖，規劃於明年試行我國ETS機制，本次與EEX簽訂MOU，可借鏡其多年市場運行經驗，對於碳交所未來建置TW ETS機制具有策略發展上的重要意義。

EEX執行長芮茲（Peter Reitz）強調，全球碳排放交易機制對邁向去碳化與能源轉型至關重要。EEX樂於分享在制度設計與營運方面累積的深厚經驗，協助新機制的建立，共同推進全球碳定價及碳交易市場發展。

碳交所與EEX合作簽約儀式上，包括駐德代表謝志偉、環境部部長彭啓明、次長施文真、氣候變遷署副署長張根穆，以及金管會金融市場發展及創新處處長胡則華都親臨見證。

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碳交所表示，此次簽署MOU，將在EU ETS營運所累積的成功經驗上，協助碳交所打造健全、透明且誠信的ETS市場。

此外，EU ETS目前已和瑞士ETS完成連結，並規劃進一步與英國ETS連接，透過國際合作逐步擴展為全球化的碳交易體系。目前台灣周邊國家包括日本與韓國也已建立或正積極推動ETS機制。此次MOU簽署不僅開啟碳交所與EEX的合作新篇章，更為台灣未來與其他碳市場的國際連結鋪路。（編輯：楊凱翔）1140630