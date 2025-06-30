台積電鴻海等權值股領跌 台股開低走低下挫逾百點

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（中央社記者何秀玲台北30日電）美股道瓊指數27日收紅、台積電ADR創高，不過市場憂心台廠匯損壓力以及外資期貨淨空單增加等利空因素影響，台股今天開低走低，加權指數最低跌至22402.42點，下跌177.84點，權王台積電盤中下跌10元，為1070元，不過機器人概念股和PCB概念股盤面表現有支撐力道。

至11時初，加權指數為22405.97點，下跌174.11點，成交量為新台幣1827億元。

觀察其他電子權值股表現，鴻海下跌2元，為163元；聯發科股價為1270元，下跌15元。

機器人概念股盤中表現，泓格以72.9元攻上漲停；貿聯-KY上漲逾5%；樺漢上漲逾2%。

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PCB概念股盤中表現，金像電一度以303.5元攻上漲停，盤中拉回為295.5元，上漲逾7%；台燿和台光電股價皆上漲逾3%。

資深分析師王兆立向中央社記者表示，美股和亞股表現不錯，但台股今天表現相對弱，主要因新台幣近期升值，市場擔心上半年上市櫃財報可能將有匯損壓力，以及累積外資期貨淨空單再飆高，已來到5萬2681口，創歷史新高。（編輯：潘羿菁）1140630