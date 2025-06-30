加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
專題／「一帶一路」中寮鐵路通車 鉅額外債、中文熱衝擊寮國人民未來
首頁 / 地方

推反暴力有成 馬公西衛社區首獲1朵紫絲帶認證

2025/6/30 13:11
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社澎湖縣30日電）澎湖縣長陳光復今天為西衛社區獲得第1朵「紫絲帶社區初級預防認證」揭牌時表示，肯定西衛社區推動反暴力有成，期許未來能協助其他社區開更多的花朵，營造澎湖是座宜居的城市。

澎湖縣114年度「紫絲帶社區認證」，今天在馬公西衛社區活動中心舉行紫絲帶認證社區揭牌儀式，由陳光復、國民黨議員許國政、社會處長周柏雅、馬公市公所社會課長黃紋邦與社區理事長吳文信等人共同揭牌，近百位民眾也分享這份榮譽。

澎湖縣政府社會處表示，馬公西衛社區為提升大眾對防暴觀念，從社區扎根做起，以「攜（西）手反暴力，為（衛）愛更美麗」來推動社區防暴，達成零暴力、零容忍的願景，去年推薦參加衛生福利部首屆「紫絲帶社區初級預防認證」，今年3月獲得通過1朵紫絲帶認證的殊榮，並選在6月家庭暴力防治月的今天辦理紫絲帶揭牌儀式。

陳光復表示，「暴力零容忍」是當今社會的普世價值，從家庭、學校、社區到整個社會，每個人都有責任為防治暴力盡一份心力。馬公西衛社區結合社區居民從上而下串聯鄰里、整合資源，將「零暴力」的觀念深植人心，獲得「1朵紫絲帶」的肯定。期許防暴的理念與行動，能在澎湖各社區擴散與深化，開出更多的花朵，共同打造更安全、友善的生活環境。

google news透過 Google News追蹤中央社

社會處表示，「紫絲帶社區認證」是一場代代接力的社區防暴運動，馬公西衛社區是首位獲得首位開花者的良好典範，未來將反暴力紫絲帶精神推廣至其他35個社區，讓「紫絲帶花開菊島」，持續開花結果，為社會打造更安全、溫暖的環境。

衛生福利部積極協助各直轄市、縣（市）政府結合在地社區組織辦理各項初級預防方案，於113年函頒推動各直轄市、縣（市）紫絲帶社區初級預防認證獎勵計畫，以1朵、2朵、3朵紫絲帶等三階段晉級方式進行防暴社區認證。（編輯：李淑華）1140630

陳光復
澎警局採購與受贈警用機汽車 投入地方治安維護澎湖泳渡登場 1700位選手下水挑戰場面壯觀
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

70
更多編輯台推薦新聞：