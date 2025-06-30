台積電健康小組2024助日廠員工復工 2025服務拓美德

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（中央社記者張建中新竹30日電）台積電擴大全球布局，海外派駐、差旅和受訓員工人數已逾2000人，為滿足其多元化健康需求，台積電成立「海外派任員工健康管理小組」，結合海內外各廠區健康中心、公司團體保險、合作醫院及國際醫療援助機構打造全球健康網絡，全天候支援外派員工及眷屬諮詢、就醫與關懷。

台積電在新出爐的ESG（環境、社會責任、公司治理）電子報中指出，健康管理小組2024年成功協助派駐日本員工於當地接受治療後復工，並於2025年將服務範圍延伸至美國及德國廠區，為更多外派員工及眷屬的健康管理把關。

台積電表示，海外派任員工健康管理小組主要聚焦「醫療資源協助、健檢追蹤管理、職業傷病預防」3大面向，其中，醫療資源協助方面，鑑於各地營運據點的文化背景、醫療習慣與就醫便利性不同，健康管理小組攜手國際醫療援助機構，推出24小時台積電專屬中文服務專線。

服務專線提供中文醫療諮詢、醫院及醫師推薦、掛號、就診、醫病溝通、報告解讀、醫療轉送與心理諮詢等解決方案，建立完善的跨國健康支持體系。

健檢追蹤管理部分，健康管理小組針對當地法規、語言差異、員工需求與後續追蹤等考量，提供外派員工彈性選擇，可於派任所在地廠區進行健檢，或於派任期間及返台後安排檢查，確保健康管理的延續性與完整性。

職業傷病預防方面，外派員工若發生疑似職業傷病，將優先依派任國家法令標準進行審核與處理；因員工持續投保台灣勞工職業災害保險，如遇法令適用爭議，則視需求依台灣勞動相關法令進行補充審核，並提供休養假勤安排、復工、配工協助及商業保險資訊等支持措施，確保外派員工的權益獲得妥善保障。

台積電表示，公司視多元人才為重要資產，為強化員工對共融概念的理解與實踐，台積電以核心價值、經營理念及人才願景為準則，建立「全球共融職場（GIW）學習架構－B.E.A.R.」，並設計虛擬學習大使「台積晶圓熊寶寶（T-Bear）」引導員工參與「熊熊展開GIW學習旅程」系列活動。

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台積電指出，透過線上課程、體驗式學習、大師講堂及使用線上聊天室貼圖，讓員工能於職場中實踐共融精神。這一系列活動自2024年5月推出至今，累計逾10萬500人次參與。

台積電表示，B.E.A.R.學習架構是將抽象的共融概念具體化為自我管理、與人互動2大面向及4大能力，B代表建立信任關係，E代表擁抱多元觀點，A代表運用雙向溝通，R則代表展現適應力與彈性；在4大能力架構之下，進一步延伸12個主題，說明B.E.A.R.的實踐方式。（編輯：楊凱翔）1140630