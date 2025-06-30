巴基斯坦暴雨洪水為患 數天內45人死亡

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（中央社伊斯蘭馬巴德29日綜合外電報導）巴基斯坦災難管理官員今天表示，自雨季開始以來，境內各地的暴雨與洪災在短短數天內已造成45人死亡。

法新社報導，巴基斯坦與阿富汗接壤的開柏普赫圖赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）死亡人數最多，共有21人罹難，包括10名兒童。

災難管理部門表示，其中14名罹難者死於史瓦特河谷（Swat Valley）。媒體報導，一場暴洪捲走岸邊多個家庭。

巴基斯坦人口最多並與印度接壤的旁遮普省（Punjab），自本月25日以來已記錄13人死亡，其中8人是兒童，他們因牆壁或屋頂在暴雨中倒塌而喪命，成年人則是死於突如其來的洪水。

巴基斯坦的信德省（Sindh）與俾路支省（Balochistan）也有11人因季風暴雨死亡。

國家氣象局警告，至少在7月5日之前，出現暴雨與暴洪的風險仍然很高。

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位於南亞的巴基斯坦今年春天經歷多起極端天氣事件，包括強烈的冰雹。上個月，至少有32人在強烈風暴中喪生。

巴基斯坦是世界上最易受到氣候變遷影響的國家之一，全國2.4億名居民面臨著日益頻繁的極端天氣事件。（譯者：屈享平/核稿：曾依璇）1140630