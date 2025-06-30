公費留學考預定錄取201名 電資、工程名額增

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（中央社記者許秩維台北30日電）教育部今天公布114年公費留學考試簡章，配合國家發展所需，「五大信賴產業」對應的電資及工程學群增加40個名額，總計19學群將錄取201名。

教育部今天發布新聞稿指出，為培育高階專業人才，拓展青年學子宏觀國際視野及強化專業知能，教育部辦理公費留學考試甄選優秀人才出國深造，公費留學考簡章即日起公告，考生需親自出席筆試及面試，不提供視訊面試。

根據教育部資料顯示，114年公費留學考試共19學群92個學門，預訂錄取201名，包括一般公費生151名、勵學優秀公費生10名、原住民公費生20名、身心障礙公費生10名、赴新南向（印度、印尼、菲律賓、馬來西亞、泰國、越南）國家公費留學10名。

教育部提到，配合國家發展所需，114年公費留考錄取名額於「五大信賴產業」對應領域，包括電資及工程學群增加40個錄取名額，合計將提供64個名額。

公費留學考包含國文作文與2個專門科目，共計3考科，7月15日上午8時至7月29日下午5時受理報名，10月4日舉行筆試，12月6日、7日舉行面試，12月31日公告錄取日期。

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錄取公費留學考試者，攻讀人文類學群獎助年限最長4年、理工類最長3年，並依留學國城市別提供不同標準生活費，一般生最高可達每年生活費2.5萬美元，3類特殊生並酌增生活費額度；學費補助方面，受獎年限4年者總額上限為12萬美元，受獎年限3年者總額上限為9萬美元。

教育部補充，公費留學獎助限定攻讀博士學位，但「藝術」學群及「建築、規劃與設計」學群部分學門的研究領域可攻讀碩士學位；3類特殊生及赴新南向國家生，不限學群均可選擇攻讀碩士或博士學位。（編輯：陳清芳）1140630