台積電撐台股盤中上2萬 專家：短期居高要思危

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（中央社記者謝方娪台北9日電）台股8日盤中閃現2萬點新高，台新金首席經濟學家李鎮宇認為，近期盤勢是台積電一個人的武林，但實際上台積電價值仍被低估、太便宜；展望後市，富邦金首席經濟學家羅瑋認為短期有修正空間、居高要思危，但年底有機會再挑戰高點。

台股8日早盤指數強彈371點，衝上20065.5點，改寫盤中歷史新高，亦是台股首度突破2萬點，終場上漲91.8點，收在19785.32點，2萬點大關曇花一現，但盤中與收盤指數雙寫台股新高。台積電當日同步刷新盤中及收盤新天價，收在784元，漲幅達3.16%。

李鎮宇觀察，近期台股盤勢像台積電一個人的武林，中小類股在休息，但若與全球AI概念股相比，輝達（NVIDIA）本益比高達70倍，台積電不過22倍，拉到全球角度看，台積電和其他AI概念股相比還是很便宜、價值被低估，這也是為何外資一直在買台積電的原因。

李鎮宇認為，現在台股分裂為有台積電的市場、及沒有台積電的市場，亦變成兩批人在看台股，外資和本土、法人和散戶，雙方持股部位不同，對市場未來想像亦有不同。

羅瑋點出，今年截至目前，包括美股在內逾20個國家股市創新高，但相對應經濟基本面並非同等強勁，除了資通訊產業恢復得不錯外，其他產業仍相當低迷，後續若因地緣政治、日銀貨幣政策動向、中國外銷輸出不如預期或其他突發黑天鵝發生，可能引發一波股市修正。

羅瑋說，股市目前並無泡沫化危機，因台積電和輝達營收均是實實在在的成長，並非由投資人想像堆疊的「本夢比」；但就台股而言，現在由台積電一支獨秀撐住2萬點，有一定風險，短期建議投資人居高思危、先落袋為安，否則僅成紙上富貴。

李鎮宇則指出，美國聯準會（Fed）沒鬆口何時降息，給市場期望空間，Fed愈不鬆口、投資人愈勇敢，股票一拉回就有人勇敢進去接，導致今年股市一回檔、沒多久即拉回，愈墊愈高，到Fed真正降息時，反而要小心降息幅度不如預期的風險。

展望台股後市，李鎮宇認為，台股2萬點雖僅曇花一現，但後續站上2萬點和站穩2萬點均有機會；不過現在AI發展實際上仍處於剛起步階段，關鍵產品尚未問世，股市有拉回修正空間，待真正AI產品推出，將再現上漲動能。

羅瑋也表示，此波高峰進入修正期後，預期年底真正AI機器上市、企業逐漸回補存貨，會帶動股市再度上漲，台股再次挑戰2萬點可期，且相比此波上漲集中AI概念族群，屆時股市可望上漲得更平均、更扎實。（編輯：郭無患）1130309