30年證券老將 糜以雍從網路狂潮領悟投資心法

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（中央社記者曾仁凱台北2日電）攤開凱基證券副董事長暨凱基期貨董事長糜以雍的經歷，從早年進入中信證券，一路歷經研究部、自營部、期貨自營部、衍生性商品部等部門歷練，加上曾任3屆期貨公會理事長及現任券商公會常務理事，糜以雍超過30年的豐富資歷，十足的老證券人。

糜以雍在證券市場資歷豐富，更是台灣極少數擁有實戰經驗，曾參與2000年美國網際網路（Internet）狂潮的專業經理人。

時間倒帶回到2000年2月18日，美國網路泡沫的最高峰，台灣和信超媒體（Gigamedia）頂著寬頻網路高成長潛力的光環，跨海遠征美國NASDAQ掛牌，成為台灣第一家前往NASDAQ上市的網路公司。當時，糜以雍擔任和信超媒體副總經理暨台灣發言人，是主要的對外窗口。

憶及那段過往，糜以雍至今仍印象深刻。他說，當時公司IPO（初次公開發行），很多員工都有認購或分到股票，最初認購價大約每股10美元左右，後來和信超媒體以每股27美元在美國掛牌，上市第一天股價就飆到88美元，員工大賺一票；但很多人並沒有賣，之後碰上網路泡沫化，和信超媒體股價溜滑梯，最低跌到只剩下0.6美元。

如同雲霄飛車的股價走勢，糜以雍不僅親身經歷，更眼見許多同事的人生因而大起大落，他感慨萬千，並從中領悟出一套投資心法。

例如在美國掛牌的美超微（supermicro）因搭上人工智慧（AI）題材，有時僅是一天股價漲幅就可以高達近7成，短短一年多漲幅超過700%，吸引許多台灣投資人跨海開戶，或是透過複委託方式投資美股。糜以雍對此卻不為所動，他說，「我已經25年不買股票」。

糜以雍笑稱，最好的投資心法很簡單，「買了就忘記」，避免每天心情跟著波動，做出錯誤決策。由於自己身在證券業，「每天看盤，要打敗大盤更難」。這25年來，他唯一的投資就是幫小孩存指數型基金。

他認為，把時間拉長看，人類不斷追求進步，經濟往上，股市也會往上；但千萬不要押寶，再大再好的公司都有起落、有風險。透過一籃子投資術，加上長期投資心態、分批買進，隨時都是進場點。

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糜以雍指出，所謂投資，就是你賺的錢沒花掉，總要有地方放，希望能增值；而不管放在哪，都有風險，即使是放在定存，看似萬無一失、但利率低，可能被通膨吃掉，或是追不上房價飆漲的速度，這何嘗不是另一種風險。

很多人常會擔心投資進場買在高點，因而裹足不前，糜以雍認為，如果是長期投資，真的不用想太多。他建議投資前，先做好資產配置，把其中一塊拿來投資，大膽冒點險。（編輯：張良知）1130302