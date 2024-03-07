數位部出國預算增加 唐鳳：疫後活動強化資安聯防

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（中央社記者蘇思云台北7日電）外界十分關注數位部今年出國預算較去年增加，數位部長唐鳳今天表示，數位部成立時就強調資安聯防的重要，疫情期間這部分幾乎暫停，疫情後加速展開實體活動，還有跟電子簽章有關的經貿談判等。

立法院交通委員會今天邀請唐鳳列席，專題報告「112年度出國預算辦理成效及113年度預計效益」以及業務概況，並備質詢。

媒體關注今天業務報告會不會是唐鳳的「期末考」，唐鳳表示，今天是交通委員會第一次報告，「應該說是期初」。外界對防詐上有很多肯定，包括數位部主要管理的電商已連續5個月沒出現在高風險賣場名單上，不過臉書還在高風險賣場名單中。

唐鳳說明，臉書屬於網路廣告平台業者，數位部也主動跟經濟部說明，讓數位部做為「無實體網路廣告」的目的事業主管機關，初步也獲得經濟部同意，希望透過電子簽章法修法加強投資廣告刊登者的身分驗證，希望立委可以支持電子簽章法修法。

至於數位部為何需要出國以及今年出國預算增加的原因，唐鳳表示，數位部成立時就強調維持資安聯防的重要性，這不只是派人出去參加演訓，也包含18個國家來台實際參加紅藍隊演練，若碰到重大資安事件，才知道如何彼此互相協助，疫情期間這部分幾乎暫停，因此疫情後加速進行實體活動，還有台英、台美等跟電子簽章有關的經貿談判。

唐鳳指出，數位部近期逐一拜訪關心電子簽章法修法的委員；現在網路上有許多AI換臉、假冒證件的事件，希望可以透過容易、高強度的方法，確立刊登廣告者是本人，目前各黨派都很支持修法。

有關是否接到職務相關徵詢，唐鳳回應，看守內閣期間，政務官去留由長官決定，目前還沒收到相關決定。（編輯：郭無患）1130307