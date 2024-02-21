唐鳳瑞士資安論壇演講 強調台灣需國際資安聯防

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（中央社記者田習如布魯塞爾20日專電）瑞士資訊安全論壇邀請數位發展部長唐鳳發表專題演講，她表示台灣環境特殊，是國際上的資安攻防熱區，經常遭受跨境網路攻擊，迫切需要加強資安情資交換與健全國際資安聯防。

瑞士資訊安全論壇（Swiss Cyber Security Days）20、21日在首都伯恩展覽場舉行，唐鳳在20日以預錄方式發表專題演講探討國家網路安全，同一主題講者還包括北大西洋公約組織（NATO）資深官員利夫連德（Christian-Marc Lifländer）及捷克國家資安暨資訊署官員明那日克（Tomas Minnarik）。

據瑞士代表處新聞稿，唐鳳是本屆論壇主舞台唯一受邀的亞洲國家資安部長級官員。她在演講時指出，資安防護絕非單一國家所能達成的工作，有賴國際間相互協作，故台灣參與北約網路安全會議（CyCon），擴大民主資安聯防，也舉辦跨國網路攻防演練（CODE）及「前瞻資安探索會議」（ACE），藉由國際資安交流，提升關鍵基礎設施資安防護與通報應變能力，強化整體面對威脅的資安防護。

瑞士資安論壇本年進入第5屆，吸引全球產、官、學界人士參與。駐瑞士代表處受邀在展場設置台灣國家形象館，透過影片向與會者展示台灣資安及經貿實力。台灣企業肆零肆、華航及金車等也進駐台灣館，趨勢科技公司則自行設攤展出最新防毒軟體科技。

出席論壇的國際官員還有德國參謀總部中將兼網路與資訊監察官道姆（Thomas Daum）、美國聯邦調查局資安部門主管波爾斯（Robert Bohls）、烏克蘭特別通訊暨資訊防護機構官員米羅連科（Yurii Myrorenko）等。對台灣十分友善的伯恩市長葛拉夫恩里德（Alec von Graffenried）也代表當地政府與會。（編輯：高照芬）1130221