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第5屆T大使計畫開跑 累計逾2000人成數位轉型種子

2024/3/4 13:23（3/4 14:51 更新）
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數位部數位產業署推動「數位青年T大使推動計畫」，4日舉行開訓典禮，數位部長唐鳳（圖）表示，T大使就像數位世界大使，希望傳播數位轉型概念給各行各業。中央社記者吳家昇攝 113年3月4日
數位部數位產業署推動「數位青年T大使推動計畫」，4日舉行開訓典禮，數位部長唐鳳（圖）表示，T大使就像數位世界大使，希望傳播數位轉型概念給各行各業。中央社記者吳家昇攝 113年3月4日
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（中央社記者蘇思云台北4日電）數位部長唐鳳今天表示，T大使就像數位世界大使，希望傳播數位轉型概念給各行各業。第5屆T大使計畫第一梯次有224人參與，加上前4屆累計1800多人，已有超過2000人擔任T大使，盼數位轉型路上沒有人因此落下。

數位部數位產業署推動「數位青年T大使推動計畫」，希望透過培育青年成為各行各業數位轉型的種子。計畫透過1週基礎培育課程，提升數位知識與技能，後續透過19週主題學院與企業實作進行培訓。唐鳳今天親自出席「數位青年T大使推動計畫」開訓典禮。

唐鳳致詞時表示，數位部成立時就對T大使計畫投入許多精力，數位轉型不只是大企業投入硬體設備而已，包括偏鄉、中小型企業都不能被拋在後面。現在T大使計畫大概有8成參與者都不是資訊相關背景，希望讓大家了解數位轉型不是遙不可及的事。

唐鳳會後受訪時指出，T大使就像數位世界的大使，希望傳播數位轉型概念給各行各業。這次參與企業包含台灣大哥大、PChome等，第5屆T大使第1梯次參與人數達224人，加上前4屆T大使1800多人，總共已超過2000人，後續還會公告第2梯次的徵選狀況。

唐鳳指出，本次特點為數位轉型任務，有意願的T大使可以幫助偏鄉地區、公益團體等，即時進行數位轉型，希望數位轉型的路上，沒有人因此落下。

作為業師代表的KPMG安侯永續發展顧問協理侯家楷分享自身經驗，他透露過去畢業於社工相關科系，外界可能認為這個背景進入KPMG很衝突，但從他工作近10年的經驗中，跨域經驗其實就像學習新外語一樣。

侯家楷指出，參與T大使計畫需要學會3種外語，第一是數位能力，第二是懂財務語言，從非商業領域進入商業領域，尤其在跟中小企業互動中需要了解他們在意的面向，第三是永續概念，社會責任、公司治理面都會談到永續議題，期許參與的同學收穫滿滿。（編輯：張均懋）1130304

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