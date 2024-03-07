唐鳳：資安法修法近期送政院 新增人員調度權

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北7日電）數位部長唐鳳今天表示，資安法修法草案這幾天就會送到行政院，包括管理危害國家資通安全產品使用情形，也新增資安人員調度權，若有元首出訪等重大事件時可以進行人員調度，調度期間不會太長。

立法院交通委員會今天邀請唐鳳列席，專題報告「112年度出國預算辦理成效及113年度預計效益」以及業務概況，並備質詢。民進黨立委李昆澤、陳素月關注資安法修法進度，陳素月並關注對通傳產業有沒有哪些資安相關協助。

唐鳳表示，資安法修法草案，這幾天就會送到行政院，有共識部分先送、沒共識部分後續再修法。通傳產業不一定都是關鍵基礎設施，不過針對資通系統，可以強化專責人員訓練。此外，資安法修法這次有新增設定資安人員調度權。

唐鳳會中受訪時表示，外界比較關注的是資安人員調度方式，還有危害國家資安產品通報機制等，整體來看，資安法修法草案送院版本跟預告版本沒有太大差異。

唐鳳解釋，目前資安人員調度權，是定位在發生重大事件、不一定是緊急事件時，可以進行人員調度。像是有些可以預先知道的如元首出訪、總統交接、選舉期間等，都算是重大事件，此外，地方單位擔心人員調度期間過長可能影響人事升遷等，修法也會針對調度專案期間明確定義，例如可能1到2週等，調度時間不會太長。

唐鳳解釋資安人員調度權機制，單位碰到事件時，不會只有內部2人、4人在應對，會調旁邊地點相近的其他單位，或是共用相同系統的人來支援，透過以戰代訓方式，支援重大資安事件。目的是讓其他不是被攻擊單位的人，也可以了解資安事件的攻擊態樣與規模，「光是這點就很有價值」。

外界關注對危害國家資通安全產品限制使用原則是否有調整，唐鳳表示，主要管理危害國家資安產品的使用狀況，但會跟採購脫鉤。採購時如果不是危害國家資安產品，但後續若收到情資、發現變成危害產品時，後續產品就不能使用，但採購上不會因此違規，重點是即時看產品使用狀況。

唐鳳指出，公務人員獲配的公務設備，同樣不可以下載、安裝或使用危害國家資通安全產品。（編輯：黃國倫）1130307