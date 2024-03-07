研調：台灣組織每週遭網攻2930次 遠超全球平均

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（中央社記者吳家豪台北7日電）資安業者Check Point Software今天公布2024年網路安全報告，據統計至今年1月資料，過去6個月台灣各組織平均每週遭2930次網路攻擊，遠高於全球平均1089次；研究發現，國家級資安威脅升溫，與地緣政治衝突相關的網路攻擊顯著提升。

Check Point指出，台灣最猖獗的惡意軟體為Formbook，從受感染系統中竊取各種類型的數據。台灣最常見的漏洞類型是遠端程式碼執行，影響69%的組織，可讓攻擊者在電腦上遠端執行惡意程式碼。

面對2024年的網路威脅，Check Point指出，企業須慎防3大趨勢。首先是勒索軟體的演進，攻擊者已改變策略，透過零日漏洞（在軟體商修補前就被廣泛利用的漏洞），以全新手法增強攻擊；其次是針對邊緣裝置的攻擊持續增加，凸顯出涵蓋所有網路元件的安全措施必要性。

此外，Check Point發現，國家支持的駭客激進主義不斷升級，與地緣政治衝突相關的網路攻擊顯著提升。駭客利用毀滅性資料清除程式，最大化攻擊影響範圍，凸顯網路戰不斷演變的特性。

Check Point Software台灣區總經理劉基章說，面對不斷革新的網路犯罪，以及持續升溫的國家級資安威脅和駭客激進主義，組織必須作出調整。（編輯：張良知）1130307