更多編輯台推薦新聞：
中職推舉任12強台灣隊教頭 曾豪駒：盼為台灣棒球貢獻心力
運動

中職推舉任12強台灣隊教頭 曾豪駒：盼為台灣棒球貢獻心力

海巡執法風險高 登檢常遇言語挑釁肢體抵抗、曾因跳船韌帶斷裂
社會

海巡執法風險高 登檢常遇言語挑釁肢體抵抗、曾因跳船韌帶斷裂

蘇丹紅辣椒粉風波延燒重點一次看 流向哪些產品？吃下肚怎麼辦？
生活

蘇丹紅辣椒粉風波延燒重點一次看 流向哪些產品？吃下肚怎麼辦？

公費流感疫苗3/5全民開打 接種地點須知這裡看
生活

公費流感疫苗3/5全民開打 接種地點須知這裡看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 科技

研調：台灣組織每週遭網攻2930次 遠超全球平均

2024/3/7 13:46
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北7日電）資安業者Check Point Software今天公布2024年網路安全報告，據統計至今年1月資料，過去6個月台灣各組織平均每週遭2930次網路攻擊，遠高於全球平均1089次；研究發現，國家級資安威脅升溫，與地緣政治衝突相關的網路攻擊顯著提升。

Check Point指出，台灣最猖獗的惡意軟體為Formbook，從受感染系統中竊取各種類型的數據。台灣最常見的漏洞類型是遠端程式碼執行，影響69%的組織，可讓攻擊者在電腦上遠端執行惡意程式碼。

面對2024年的網路威脅，Check Point指出，企業須慎防3大趨勢。首先是勒索軟體的演進，攻擊者已改變策略，透過零日漏洞（在軟體商修補前就被廣泛利用的漏洞），以全新手法增強攻擊；其次是針對邊緣裝置的攻擊持續增加，凸顯出涵蓋所有網路元件的安全措施必要性。

此外，Check Point發現，國家支持的駭客激進主義不斷升級，與地緣政治衝突相關的網路攻擊顯著提升。駭客利用毀滅性資料清除程式，最大化攻擊影響範圍，凸顯網路戰不斷演變的特性。

Check Point Software台灣區總經理劉基章說，面對不斷革新的網路犯罪，以及持續升溫的國家級資安威脅和駭客激進主義，組織必須作出調整。（編輯：張良知）1130307

#Check Point
#台灣
#駭客
#資安
#網路攻擊
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.18