卓榮泰中午拜會韓國瑜 盼支持推動打詐新4法
2024/5/22 10:34（5/22 10:52 更新）
（中央社記者賴于榛台北22日電）為強化行政、立法溝通，卓榮泰今天在行政院副院長鄭麗君陪同下，預計12時10分赴立法院拜會立法院長韓國瑜，據了解，為強化打擊詐騙，卓榮泰將力邀國會支持通過打詐新4法草案。
行政院長卓榮泰預計31日將赴立法院報告施政方針報告並備質詢，行政院今天通知，卓榮泰12時10分將與鄭麗君赴立法院拜會韓國瑜，除了要加強行政、立法溝通，更盼推動福國利民草案。
政院人士表示，為強化打擊詐騙，卓榮泰將力邀國會支持通過打詐新4法草案，期盼讓檢警單位有足夠工具應對詐騙。
行政院會日前通過「打詐專法」詐欺犯罪危害防制條例草案，以及科技偵查及保障法草案、通訊保障及監察法部分條文修正草案及洗錢防制法修正草案3配套修法與立法，合稱打詐新4法，草案包裹送立法院審議。草案內容主要加強網路廣告平台業者與金融業者責任，同時加重詐欺刑責，且未來騙愈多關愈久，詐欺金額達新台幣1000萬元以上，最重可處10年徒刑，且3犯詐欺者禁假釋，也將科技偵查手段入法。（編輯：蘇龍麒）1130522
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